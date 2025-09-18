УЧЕНИЦИ ИЗ СТАРЕ ПАЗОВЕ ПРИКУПЉАЈУ ПОМОЋ ЗА ДЕЦУ СА КОСМЕТА Акцији се придружили наставници и родитељи; Потребни школски прибор, одећа, обућа и слаткиши
18.09.2025. 12:51 13:17
Ученици Основне школе „Симеон Араницки“ из Старе Пазове и њихови наставници и родитељи учествују у акцији прикупљања помоћи за децу са Космета.
Идеја за прикупљање помоћи потекла је од наставнице српског језика и књижевности Божидарка Мартић, а њену иницијативу подржао је директор и колектив.
Прикупљају се школски прибор, одећа, обућа и слаткиши, а акција траје до 24. септембра.
Након завршене акције чланови ученичког парламента спаковаће прикупљене ствари и припремити пакете за слање деци на Космет.