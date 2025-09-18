clear sky
УЧЕНИЦИ ИЗ СТАРЕ ПАЗОВЕ ПРИКУПЉАЈУ ПОМОЋ ЗА ДЕЦУ СА КОСМЕТА Акцији се придружили наставници и родитељи; Потребни школски прибор, одећа, обућа и слаткиши

18.09.2025. 12:51 13:17
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Ученици Основне школе „Симеон Араницки“ из Старе Пазове и њихови наставници и родитељи учествују у акцији прикупљања помоћи за децу са Космета.

Идеја за прикупљање помоћи потекла је од наставнице српског језика и књижевности Божидарка Мартић, а њену иницијативу подржао је директор и колектив. 

Прикупљају се школски прибор, одећа, обућа и слаткиши, а акција траје до 24. септембра.

Након завршене акције чланови ученичког парламента спаковаће прикупљене ствари и припремити пакете за слање деци на Космет.

стара пазова
Војводина Срем
