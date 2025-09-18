МЕСИ НЕ ПЛАНИРА ДА СТАНЕ: У 38. години продужио уговор са Интером
Фудбалер Интера и аргентински репрезентативац Лионел Меси постигао је договор са челницима клуба из Мајамија о продужењу уговора, пренео је ЕСПН.
Меси има уговор са Интером до краја ове године. Амерички медији наводе да би руководство Интера требало да у наредне две недеље званично објави наставак сарадње са аргентинским фудбалером.
Меси (38) је члан Интера од 2023. године, а пре тога је играо за Пари Сен Жермен и Барселону. Он је за клуб из Мајамија одиграо 75 утакмица и постигао је 62 гола.
Амерички медији су подсетили да је Меси после утакмице квалификација за Светско првенство између Аргентине и Венецуеле наговестио да би могао да продужи уговор са Интером.
– Завршавамо сезону крајем године, а после тога иду припреме. Видећемо како ћу се осећати, надам се да ћу имати добре припреме. Девет месеци брзо прође, а истовремено - то је дуго времена – рекао је тада Меси.