НОВОСАЂАНКЕ У ГРУПИ СМРТИ: Нови изазови за првака Србије у Лиги шампиона у стоном тенису против шпанске Картахене и француског Етивала
Стонотенисерке Новог Сада, десети пут узастопно шампионке Србије и четврту сезону заредом учеснице елитног европског такмичења, сазнале су ривале у Топ 12 фази Лиге шампиона.
Екипа са Спенса биће део групе Д, у којој су још шпанска Картахена и француски Етивал – тимови добро познати нашим играчицама из претходних сезона.
Први меч на програму је 11. новембра у Новом Саду, када на Спенс стиже шампион Шпаније.
– Против шпанских екипа углавном смо бележили победе, али Картахена је изузетак. Имају изузетно снажан састав, готово све играчице са кинеским коренима. Ту су репрезентативка Шпаније Марија Ксиао, Енглескиња Хо Тин-Тин, Кси Феи и Чилеанка Ортега. Етивал је такође веома озбиљан тим, предвођен бившом првакињом Европе Шао Џени, уз Швеђанку Калберг и Румунку Јакоб. Све то обећава четири врхунска меча за наш клуб – истакао је тренер Слободан Стојанов.
Новосађанке су од ове сезоне додатно појачане захваљујући сарадњи са вишеструким руским прваком УМГК из Јекатеринбурга, па ће у елитним европским окршајима наступати и руске репрезентативке.
– Меморандум о сарадњи потписан је у јуну, током посете наших руских пријатеља. Договорено је уступање најбољих руских играчица на двојну регистрацију за потребе Лиге шампиона и Лиге Европе, али и заједнички рад у омладинској школи. Крајем септембра путујемо у Јекатеринбург са нашим јуниоркама Машом Бошковски и Дејаном Драгољевић, а већ у октобру шесторо талентоване деце из Русије долази у Нови Сад, где ће играти на два турнира – „Трофеј Новог Сада за младе“ и сениорски меморијал „Владимир Шишка“ – поручио је председник клуба Дан Фрациле.
Нови Сад, уз руска појачања и сопствене јуниорске наде, улази у нову сезону са јасном амбицијом – да још једном потврди да припада европској стонотенисерској елити.