clear sky
23°C
18.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1764
usd
98.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НОВОСАЂАНКЕ У ГРУПИ СМРТИ: Нови изазови за првака Србије у Лиги шампиона у стоном тенису против шпанске Картахене и француског Етивала

18.09.2025. 12:46 12:49
Пише:
Јово Галић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: З. Тодоровић

Стонотенисерке Новог Сада, десети пут узастопно шампионке Србије и четврту сезону заредом учеснице елитног европског такмичења, сазнале су ривале у Топ 12 фази Лиге шампиона.

Екипа са Спенса биће део групе Д, у којој су још шпанска Картахена и француски Етивал – тимови добро познати нашим играчицама из претходних сезона.

Први меч на програму је 11. новембра у Новом Саду, када на Спенс стиже шампион Шпаније.

– Против шпанских екипа углавном смо бележили победе, али Картахена је изузетак. Имају изузетно снажан састав, готово све играчице са кинеским коренима. Ту су репрезентативка Шпаније Марија Ксиао, Енглескиња Хо Тин-Тин, Кси Феи и Чилеанка Ортега. Етивал је такође веома озбиљан тим, предвођен бившом првакињом Европе Шао Џени, уз Швеђанку Калберг и Румунку Јакоб. Све то обећава четири врхунска меча за наш клуб – истакао је тренер Слободан Стојанов.

Новосађанке су од ове сезоне додатно појачане захваљујући сарадњи са вишеструким руским прваком УМГК из Јекатеринбурга, па ће у елитним европским окршајима наступати и руске репрезентативке.

– Меморандум о сарадњи потписан је у јуну, током посете наших руских пријатеља. Договорено је уступање најбољих руских играчица на двојну регистрацију за потребе Лиге шампиона и Лиге Европе, али и заједнички рад у омладинској школи. Крајем септембра путујемо у Јекатеринбург са нашим јуниоркама Машом Бошковски и Дејаном Драгољевић, а већ у октобру шесторо талентоване деце из Русије долази у Нови Сад, где ће играти на два турнира – „Трофеј Новог Сада за младе“ и сениорски меморијал „Владимир Шишка“ – поручио је председник клуба Дан Фрациле.

Нови Сад, уз руска појачања и сопствене јуниорске наде, улази у нову сезону са јасном амбицијом – да још једном потврди да припада европској стонотенисерској елити.

стк нови сад стони тенис
Извор:
Дневник
Пише:
Јово Галић
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
УПРКОС ПОРАЗУ ОД ПОЉАКИЊА – ВЕЛИКИ ТРИЈУМФ НОВОСАЂАНКИ: СТК Нови Сад четврти пут заредом у Топ 12 Лиге шампиона
stoni tenis

УПРКОС ПОРАЗУ ОД ПОЉАКИЊА – ВЕЛИКИ ТРИЈУМФ НОВОСАЂАНКИ: СТК Нови Сад четврти пут заредом у Топ 12 Лиге шампиона

31.08.2025. 21:38 21:42
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НОВОСАДСКЕ СТОНОТЕНИСЕРКЕ ПРЕГАЗИЛЕ ХРВАТСКЕ ШАМПИОНЕ У суботу одлучујући дуел за Топ 12
2

НОВОСАДСКЕ СТОНОТЕНИСЕРКЕ ПРЕГАЗИЛЕ ХРВАТСКЕ ШАМПИОНЕ У суботу одлучујући дуел за Топ 12

29.08.2025. 22:36 12:02
Волим
0
Коментар
1
Сачувај