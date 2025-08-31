УПРКОС ПОРАЗУ ОД ПОЉАКИЊА – ВЕЛИКИ ТРИЈУМФ НОВОСАЂАНКИ: СТК Нови Сад четврти пут заредом у Топ 12 Лиге шампиона
Упркос поразу од пољског шампиона Жешофа (3:1) последњег дана прве фазе Лиге шампиона, стонотенисерке Новог Сада оствариле су огроман успех – освојиле су прво место у групи А и обезбедиле пласман у Топ 12 најбољих екипа Европе.
Новосадски клуб је већ у прва два кола показао снагу и потврдио статус вишеструког шампиона Србије. Сигурним и максималним победама од по 3:0 против хрватског првака Др Часла и чешког Ходоњина, изабранице тренера Слободана Стојанова и Милоша Тиосављевића већ су тада осигурале пролаз, најмање као другопласиране у групи.
Због таквог расплета, стручни штаб одлучио је да у дуелу са Пољакињама пружи прилику и млађим играчицама. Капитенка Анета Максути славила је против Штвертње (3:1), док је талентована Река Безег уписала драгоцено европско искуство против Корејанке Ким. Руска појачања из Јекатеринбурга, Валерија Шчербатих и ове сезоне главна узданица тима, претрпела су два пораза, али је дан раније управо она донела кључни тријумф против Кинескиње Жанг у мечу са Ходоњином.
Тако је СТК Нови Сад четврти пут узастопно међу 12 најбољих у Европи – подвиг који потврђује континуитет и озбиљност клуба на међународној сцени. Друга фаза такмичења стартује у новембру, када ће екипе бити распоређене у четири групе и играти по два меча код куће и на страни, а улог ће бити пласман у четвртфинале.
– Поносне смо на још један велики резултат. Четврту годину смо међу најбољима у Европи и то је награда за наш труд и рад. Знамо да ће други круг бити још тежи, али верујем да наш тим има квалитет да направи корак даље – истакла је капитенка Анета Максути.
Нови Сад је исти успех остварио и 2023. и 2024. године, а ове сезоне ће покушати да направи искорак уз подршку нових играчица из Јекатеринбурга – Валерије Котцур и Арине Слаутине.
Ј. Галић