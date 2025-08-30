СТК НОВИ САД ОБЕЗБЕДИО МЕСТО МЕЂУ ЕЛИТОМ: У Топ 12 Лиге шампиона четврту годину заредом
Женски стонотениски клуб Нови Сад наставља да пише историју – српске шампионке по четврти пут узастопно пласирале су се у Топ 12 фазу Лиге шампиона!
Пут до европске елите обезбедиле су сјајним партијама у хали СПЕНС, где су у року од два дана забележиле два максимална тријумфа.
Најпре је пао хрватски првак Др Часл резултатом 3:0, а затим и шампион Чешке, екипа Ходоњина, истим убедљивим скором. Домаћи састав, појачан сјајним Рускињама, показао је снагу и хомогеност, не оставивши ривалима ни најмању шансу.
У одлучујућем мечу против Ходоњина, публика је уживала у сигурним и атрактивним наступима Анете Максути, Валерије Шчербатих и Арине Слаутине, које су редом славиле у својим дуелима и потврдиле велики успех Новог Сада.
Сада, растерећене и без такмичарског притиска, Новосађанке у недељу од 16 часова дочекују пољског првака Жежов у последњем сусрету прве фазе.
– Девојке су показале победнички карактер и квалитет, играле су као прави тим и заслужено смо поново у Топ 12 Европе – истакао је тренер Слободан Стојанов после великог успеха.