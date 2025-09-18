СФЕРОПУЛОС ПРЕД ТУРНИР НА КРИТУ: "Сјајна прилика да научимо да побеђујемо у важним утакмицама"
Тренер Црвене звезде Јанис Сферопулос је говорио пред одлазак тима на припремни турнир на Криту, али је поменуо и предстојећи ВТБ Суперкуп.
Црвено-бели испред себе имају поприлично захтеван припремни турнир.
Они ће у петак 19. септембра одиграти меч против Фенербахчеа, а у зависности од исхода, чека их окршај са Олимпијакосом или Арманијем, који су други полуфинални пар.
Убрзо након Крита следи ВТБ Суперкуп који се оџава у Београдској арени 24. и 25. септембра, а Црвена звезда ће се за трофеј борити против ЦСКА, Зенита и Дубаија.
"После турнира на Криту враћамо се у Београд где нас очекује веома важан куп, ВТБ Куп који се одржава у Београду. Први меч играмо против ЦСКА и то је сјајна прилика за нас да научимо како да побеђујемо у важним утакмицама, да играмо у Арени и пред нашим навијачима. Знам да се истог дана игра и фудбалска утакмица, али се надам да ће наши навијачи доћи да нас подрже, јер је веома важно и за наше играче да осете атмосферу у овом значајном мечу који ће нам послужити као симулација утакмице регуларне сезоне Евролиге против Милана, која нас очекује 30. овог месеца. Очекујемо од вас да дођете и подржите нас. Први меч, прва утакмица код куће, нови тим пред нашим навијачима", рекао је Сферопулос.