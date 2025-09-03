ДЕ МИНОР НИЈЕ ОПРАВДАО УЛОГУ ФАВОРИТА: Преокрет Алијасима за полуфинале УС Опена
Канадски тенисер Феликс Оже-Алијасим пласирао се у полуфинале УС Опена.
Он је после преокрета савладао Аустралијанца Алекса де Минора резултатом 3:1 (4:6, 7:6(9:7), 7:5, 7:6 (7:4)), после четири сата и 13 минута.
Де Минор, осми на АТП листи, није оправдао улогу фаворита против 19 места слабије рангираног Канађанина.
Аустралијанац је први сет добио захваљујући једном брејку, али је затим уследио велики преокрет. Де Минор је поново направио брејк, али је Канађанин узвратио, па се ушло у тај-брејк. Оже-Алијасим је спасио сет лопту пре него што је искористио своју другу за изједначење у сетовима.
У трећем сету Оже-Алијасим је код вођства 5:4 сервирао за сет, али је Де Минор брејком продужио сет, али не задуго, јер је Канађанин резултатом 7:5 освојио сет.
Де Минор је у четвртом сету први стигао до брејка, али поново је Канађанин успео да се врати и избори тај-брејк у ком је искористио прву меч лопту и стигао до другог полуфинала у Њујорку.
Противник Оже-Алијасиму у полуфиналу биће Италијан, победник меча Јаник Синер - Лоренцо Музети. У другом полуфиналу играће Новак Ђоковић и Карлос Алкараз.