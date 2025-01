(ФОТО) ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА ПОКАЗАЛА КАКО ЋЕ НОВАК ИЗГЛЕДАТИ КАО СТАРАЦ 2074. Имаће скоро 90, а ево 'ГДЕ ЋЕ ТАД БИТИ И ШТА ЋЕ РАДИТИ'

А наш ас и најбољи тенисер свих времена нема намеру да стане! У њему има горива за још много година и напорних тениских сезона. Зато су његови фанови одлучили да упосле вештачку интелигенцију да прикаже како ће Ноле изгледати 2074, када буде имао 87 година и још буде активно играо тенис.

Када погледамо у каквој је форми, како се лагано креће и удара лоптицу, а у себи има више свежине, елана и снаге него дупло млађи противници, не би нас зачудило да Новак Ђоковић осваја турнире и у старости. Имали смо примере у женској конкуренцији, као што су Кимико Дате Крум или Венус Вилијамс, да готово на прагу 5. деценије и даље обилазе турнире широм света и побеђују јаке противнице, па се онда поставља питање - зашто не би и наш тенисер? Додуше, не до 87. године, али још неких 10-ак сезона могао би да издржи, уколико и даље буде имао мотивацију и вољу.

А када смо код изгледа у далекој старости, и ту морамо признати да Новак изгледа одлично и да је даље у доброј форми. Здраве навике, тренинзи и исхрана, које се већ дуго придржава, имаће далекосежне последице на његов организам и на целокупно здравље, па младоликост и свежина у лицу не треба да нас чуде.

Наравно, ова фотографија је продукт вештачке интелигенције, као и недавни 'урадак' на ком смо Новака видели са плавом бојом косе, али све једног дана несумњиво може постати и реални призор.

Опис објаве је гласио: "Година је 2074. Новак Ђоковић се пласирао у своје 62. гренд слем полуфинале. Фанови су уверени да ће ово бити његова последња година као врхунског играча". Уследили су интересантни коментари.

"Цела једна генерација ће проћи пут од студената до дека, а за то време ће Новак и даље бити број 1", "Изгледа много добро за неког ко има скоро 90", "А меч ће играти против свог унука вероватно тада и - победити", "О Боже, то би чак могло да се обистини", писали су корисници мреже X, некадашњег Твитера, испод виралног поста.

Иначе, Новак је једном приликом открио да током мечева обавезно конзумира урме, банане и воду и да је управо то извор његове енергије на терену.

The year is 2074.



Novak Djokovic has just reached his 62nd Australian Open SF.



Fans are convinced that this will be his final year of being a top player. pic.twitter.com/ucsVOh3fdF

— Swish 🍒 Tennis (@Zwxsh) January 21, 2025