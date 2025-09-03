light rain
ИВАНА ШПАНОВИЋ „ПЕЦНУЛА“ СИНЕРА: Стала на Новакову страну и послала јасну поруку

03.09.2025. 18:45
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Adam Hunger

Најбоља српска атлетичарка Ивана Шпановић стала је на страну најбољег тенисера света Новака Ђоковића.

На једном популарном Инстаграм профилу објављен је пост посвећен Јанику Синеру, новом најмлађем тенисеру који је играо сва четири четвртфинала гренд слем турнира у две сезоне узастопно. Он је то учинио са 24 године и осам дана, а Новак када је био 91 дан старији.

Актуелана светска првакиња у скоку удаљ прокоментарисала је овај пост, написавши на енглеском „But Novak did that clean“.

Порука „Али Новак је то урадио чист“ алудира на Синерову допинг аферу, због које је ове сезоне одсуствовао с такмичења три месеца, али се нагодио да то буде између два гренд слема, па није пропустио Ролан Гарос у Паризу у ком је играо финале. 

Sportklub

