МНОГИМА ЈЕ БИО БАКСУЗАН, ДА ЛИ ЋЕ УГАСИТИ ЈАНИКА? Уплатио је огроман новац да ће Синер освојити Ју-Ес опен
Последњи гренд слем сезоне, УС Опен, улази у своју завршницу. Већ је познато да су Новак Ђоковић и Карлос Алкараз заказали прво полуфинале, а чекамо другу двојицу који ће ући међу најбољих четири.
За то се тренутно боре Алекс де Минор и Феликс Оже Алијасим, који играју један против другог, а касније ћемо гледати италијански дерби у којем се састају Јаник Синер и Лоренцо Мусети.
Јаник Синер је тренутно по кладионицама главни фаворит, игра у сјајној форми, а посебно је демолирао Александера Бублика у осмини финала где је било 6:1, 6:1, 6:1.
Многи очекују да Синер подигне и трећи Гренд слем пехар ове сезоне, а међу њима је и једна од највећих музичких звезда на свету, репер Дрејк.
Дрејк је познат и по томе да воли да се клади и често уплаћује огромне своте новца на "синглове", али често се испостави да само изгуби новац.
Сада је одиграо да ће Јаник Синер освојити УС Опен. Уплатио је 300.000 долара на квоту 1,69 да ће Италијан подићи пехар у Њујорку, а потенцијални добитак је 507.000 евра.
Дакле, ако Синер освоји УС Опен, Дрејк ће бити у плусу 207.000 долара.
Многи су након што је Дрејк објавио свој тикет почели да пишу и да је овим Синер и дефинитивно изгубио шансе да се домогне пехара, јер је познато да је често баксузирао многе спортисте и екипе, често и неке велике фаворите, који су губили титуле после његових опклада.
Остаје да видимо да ли ће Дрејкова клетва стићи и Синера, или ће Италијан успети да прекине проклетство када се Дрејк клади на некога.
