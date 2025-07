ТРЕБА ЛИ ДА СЕ ЗАБРИНЕМО, НИЈЕ СЕ ПОЈАВИО НА ТЕРЕНУ? Ђоковић отказао данашњи тренинг пред полуфинале Вимблдона

Како је јавио Спорт Клуб са лица места, Ђоковић је имао могућности да тренира од 14 или од 16 часова, али се није појавио на тренингу. Претпоставља се да се седмоструки шампион Вимблдона одлучио на овај потез из предострожности.

У финишу јучерашњег четвртфиналног меча против Флавија Коболија Ђоковић је проклизао, па се верује да данас није желео да ризикује пред меч против светског броја један.

Ђоковић и Синер ће на терен сутра после 17 часова, кад се заврши први полуфинални меч између Шпанца Карлоса Алкараза и Американца Тејлора Фрица.

✨ 52 Grand Slam semi-finals

✨ 14 #Wimbledon semi-finals



Both are all-time records in men's singles 😮‍💨 pic.twitter.com/AGt7rmPNCs

— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2025