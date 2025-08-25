Искључења струје за уторак, 26. август
Због ремонта дистрибутивних, трафо станица, изградње прикључака и одржавања надземне мрежe у уторак, 26. августа, без електричне енергије ће бити корисници на следећим локацијама:
НОВИ САД: Каменичка, Младена Стојановића, Жикице Јовановића, Бањалучка 2, Бранка Ћопића 106 – 142, 121 – 175, Томе Росандића 44, Славка Родића 1 – 7А, Симе Милутиновића Сарајлије 94, 96, Подунавска 36
Златиборска 30 - 34, ТЕЛЕКОМ у Б. Ћопића 122, ПОСЛАСТИЧАРНИЦА ЗМАЈ, МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА, од 08:00 до 13:00
Облачића Рада 11 – 17, Миленка Грћића 10 – 14, 27 – 35, Молијерова 1 – 5, 2 – 8, Банатска 6, 7, 10, 10А, 10Б, Беле Куна 4, 6, Старине, Новака 15 – 21, МАРКЕТ, ТРАФИКЕ, од 08.30 до 10.00
Бечејска 3 – 35, 4 - 34, од 09:00 до 10:00
Беле Њиве 5 - 11, од 09:30 до 11:30
Томе Здравковића, Славујева 2, од 12:00 до 12:30