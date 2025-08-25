clear sky
ПОСЛЕДЊА НЕДЕЉА „РАСПУСТИЛИШТА” Креативне теме за размишљање

25.08.2025. 09:45 09:46
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
распустилиште
Фото: промо

Манифестација културе и образовања деце „Распустилиште”, 42. по реду, је у току, а од данас па до краја недеље, малишани узраста од шест до 14 година, имаће прилику да буду део разноврсног едукативног, забавног и креативног програма који подстиче машту, креативност и отвара бројне теме за размишљање.

Детаљан програм можете погледати на сајту организатора – Новосадског дечјег културног центра, или Инстаграм налогу НСДКЦ-а: @novosadskidecijikulturnicentar.

Сви програми у склопу Распустилишта су бесплатни и пријаве нису потребне. Приликом доласка на неку од радионица, дете се опредељује за ону коју жели. Уколико су попуњени сви капацитети за примарну жељу, бира се нека од следећих до попуњавања капацитета.

Нови Сад
