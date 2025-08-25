ПОСЛЕДЊА НЕДЕЉА „РАСПУСТИЛИШТА” Креативне теме за размишљање
25.08.2025. 09:45 09:46
Коментари (0)
Манифестација културе и образовања деце „Распустилиште”, 42. по реду, је у току, а од данас па до краја недеље, малишани узраста од шест до 14 година, имаће прилику да буду део разноврсног едукативног, забавног и креативног програма који подстиче машту, креативност и отвара бројне теме за размишљање.
Детаљан програм можете погледати на сајту организатора – Новосадског дечјег културног центра, или Инстаграм налогу НСДКЦ-а: @novosadskidecijikulturnicentar.
Сви програми у склопу Распустилишта су бесплатни и пријаве нису потребне. Приликом доласка на неку од радионица, дете се опредељује за ону коју жели. Уколико су попуњени сви капацитети за примарну жељу, бира се нека од следећих до попуњавања капацитета.