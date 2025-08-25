САМ ФИНИШ „НОВОСАДСКОГ БИГ ДЕЧЈЕГ ЛЕТА 15” Од музике и глуме до програмирања и адреналина
Традиционална манифестација „Новосадско БИГ дечје лето 15” Дечјег културног центра Нови Сад, од данас улази у последњу недељу овогодишњег програма.
За најмлађе Новосађане припремљене су радионице на осам локација у граду.
Тако ће деца имати прилику да буду део ликовно-стваралачких радионица Занатско-образовног центра „Аџија”, да зађу у свет занимљиве математике и језика у Новосадском културно-образовном кругу, да направе компјутерску игрицу у Друштву информатичара „Бит”, или да обују ципеле глумаца у Дечјем културном центру. Такође, активности су припемили и Адреналин парк „Земља чуда”, Капуера академија Нови Сад и Кинесис микс, док љубитељи музике имају могућност да уче о разним инструментима у Музичком атељеу.
Све радионице, осим оне у „Земљи чуда”, бесплатне су, али је пријављивање обавезно. Детаљни распоред активности, као и бројеви телефона за пријаве, налазе се у ПДФ програму који можете преузети скенирањем QR кода који се налази уз овај текст.