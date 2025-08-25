ТАРАШКИ КРОМПИР СТИГАО НА ПИЈАЦЕ Нема му равног - ко га једном проба, други и не купује
На пијаце је стигао први овогодишњи тарашки кромпир. На пијацу у Југ Богдановој улици у Зрењанину донели су га повртари из Тараша Татјана и Слободан Ђулинац.
-За разлику од других култура, кромпир је ове године добро родио и у добром је стању - кажу Ђулинчеви и додају да је добио кишу кад је требало, па је лакше поднео дуготрајну сушу.
Сад би му, наводе они, добро дошла још једна ваљана киша да задржи једрину.
-Кромпир је у породици Ђулинац али и у Тарашу традиција. Слободанов отац га је узгајао на, истина, много већим површинама, а ми смо наставили посао. Не може од повртарства да се живи, па смо и запослени, али сваки слободан тренутак проведемо на њиви - истиче Татјана.
Традиционално, осим кромпира, Ђулинчеви саде и купус. Ових дана планирају да започну сечу јесењег купуса. Поврће већ годинама морају да заливају, јер без тога не би имали чему да се надају.
-Велика је то мука и велики посао. Зато смо одлучили да своје производе сами продајемо, а не да до наших муштерија дођу преко накупаца. Суботу смо одредили за продају. Муштерије нас полако упознају, а верујте - ко једном купи домаћи кромпир, који је стварно из Тараша, други и не купује - наглашава Татјана.
Килограм кромпира Ђулинчеви продају за сто динара. То је цена која ће им донети минималну зараду.
-Има на пијаци и јефтинијег. Чујемо како неко каже за нас - ово су сигурно накупци, купе јефтиније па препродају. Мало нам је смешно, а мало и није. Као да смо сви заборавили како изгледа прави домаћи производ, било да је то кромпир или купус, парадајз… - закључује Татјана Ђулинац.