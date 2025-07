”НИКАДА НИЈЕ ЛАКО ИГРАТИ ПРОТИВ БРИТАНЦА ОВДЕ” ЂОКОВИЋ: Не осврћем се, то ћу урадити када будем у пензији седео на плажи са Федерером и Надалом

"Сви су знали да ће он у овој атмосфери бити мотивисан. Никада није лако играти против Британца овде. Он је незгодан тенисер, веома квалитетан. Има много талента, добар осећај за неке ударце, посебно за ову подлогу где његова лоптица ниско одскаче после његових слајс ударца. Проблематично је ако нисте на свом врху игре, што ја данас јесам био. Некада дође такав дан када се све поклопи и иде течно. Није због мене, него је тренер заслужан за то. Сјајно је данас било бити у патикама и држати рекет."

Ово је Ђоковићева 99 победа само на Вимблдону и ушао је 19. пут у треће коло овог такмичења, што је рекорд у мушком тенису.

Djokovic after beating Evans at Wimbledon



"You're through to the 3rd round at Wimbledon for the 19th time. More than any male player in the Open Era. What do those numbers mean to you?"



Novak: "It means that I've been playing quite a long time 😂. 19 times. That's a great stat.

