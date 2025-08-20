УСКОРО ПОЧИЊЕ ИЗГРАДЊА ПЕТОГ НОВОСАДСКОГ МОСТА Пешачко-бициклистичка веза преко Дунава кроз Пeтроварадинску тврђаву већ половином 2027. године (ВИДЕО)
Изградња два моста преко Дунава која ће повезати сремску и бачку страну је у току, а све извеснија је градња пешачко-бициклистичке ћуприје на стубовима некадашњег железничког моста Франца Јозефа, која би, како је најављено требало да буде завршена половином 2027. године.
Говорећи о извештају о извршењу буџета, који се нашао на дневном реду седнице Скупштине Града Новог Сада 31. јула градоначелник Новог Сада Жарко Мићин најавио је да ће „за месец дана почети припремни радови за изградњу пешачко – бициклистичог моста између Новог Сада и Петроварадина, али да је прво потребно урадити измештање топловода.
Макета петог моста у Српској Атини, који ће градити кинеска компанија Шангдонг”, представљена је почетком јуна у Градској кући, током потписивања Меморандума о пријатељском састанку између Новог Сада и кинеског града Ђинана.
437,55 метара дужина
– Инвестициона вредност моста 4,6 милијарди динара и сигуран сам да ће Новосађани уживати у шетњи преко моста и вожњи бицикала и да ће захваљујући том мосту Тврђава засијати новим сјајем. Надам се и да ће то привући још више туриста у наш град. Уверен сам да ће компанија Шандонг Хај-спид оправдати наша очекивања. Град Нови Сад ће здушно наставити да подржава пројекат и верујем да ћемо га реализовати заједно у предвиђеном року – изјавио је тада градоначелник Новог Сада Жарко Мићин.
Намењена искључиво пешацима и бицклистима, ћуприја која ће премостити Дунав користећи стубове претходног моста, биће дуга 437,55 метара и широка 12 метара. Пројектом јепредвиђена и модернизација 358 метара дугог тунела унутар Петроварадинске тврђаве и реконструкција рекреативних зона са обе стране моста и на излазу из тунела.
12 метара ширина, 358 метара тунел
„Неопходно је решити проблем међусобног поремећаја ископа тродимензионалних попречних тунела и проблем контроле деформација околног окружења под вишеструким поремећајима. У циљу решавања наведених грађевинских проблема и квалитетнијег извођења грађевинских задатака пројекта пешачко-бициклистичког моста у Новом Саду, потребно је набавити услуге стручног техничког вођења, како би се формирао изводљив план изградње и обезбедила техничка подршка за несметану и безбедну реализацију пројекта”, наведено је у конкурсној документацији те-ндера који је априлу расписао београдски огранак „Шангдонга”, за набавку стручних техничких услуга анализе интеракције чворишта између тунела и окна, што између осталог подразумева верификацију и оптимизацију напонско-деформационих карактеристика тла, узорковање и тестирање тла, нумеричке симулације утицаја ископавања на тло, као и истраживања оптимизације ископавања и структуралних деформација.
За пројекат изградње новог моста на стубовима старог железничког моста Министарство грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре обезбедило је 500 милиона динара, односно тај износ предвиђен је у републичком буџету за ову годину. Пре тога је с представницима кинеске компаније „Шангдонг” у октобру потписан уговор о пројектовању и изградњи моста, са приступним саобраћајницама, укључујући и реконструкцију старог железничког тунела са лифтовима до горњег платоа Петроврадинске тврђаве, док је меморандум о разумевању потписан крајем 2023.
Стубови из 1883. године
Идеја о новој ћуприји на стубовима некадашњег железничког моста Франца Јозефа, изграђеног 1883. године по пројекту немачког грађевинског инжењера Карла Баумана, као део тадашње пруге Будимпешта – Земун, актуелна је већ деценијама. Назван по аустријском цару и краљу Угарске, мост дужине 432 метра настављао се у тунел испод Петроварадинске тврђаве, дуг око 350 метара. Од 1929. године мост је носио је име принца Андреја Карађорђевића, по најмлађем сину краља Александра, док је у Нато бомбардовању срушен варадински мост носио име Томислава Карађорђевића. Оштећен је 1941. године приликом повлачења Војска Краљевине Југославије, како би се спречио даљи продор окупатора.
Израду техничке документације, што је између осталог подразумева геодетске радове, геомеханичка истраживања и идејно решење и студију оправданости с идејним пројектом, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције поверила је Саобраћајном институту ЦИП у Београду. Као полазну основу за пројектовање инжењерима „ЦИП-а” послужило је првонаграђено решење са архитектонског конкурса из 2019. године, које потписују Федор Јурић, Иван Шуић и Огњен Граовац. Према победничком решењу на самом мосту предиђени су видиковци, зелени појас, галеријски и други уметнички простори.
Са петроварадинске стране новопројектовани мост ће прелазити преко дунавског бедема и улазити у тунел који ће водити до лифта. Мост и тунел биће проходни за пешаке и бициклисте, док ће у делу тунела бити смештен и промотивно-изложбени простор посвећен историји Петроварадинске тврђаве.
Ревитализацијом дела трасе некадашње пруге, укључујући и обнову моста и тунела, биће остварена пешачко-бициклистичка веза рекреативне зоне кеја, с новосадске стране, и подунавског бедема, с петроварадинске стране. То подразумева везу с Кејом жртава рације, Сунчаним кејом и Булеваром цара Лазара, с бачке стране, односно везу с Каменичким путем преко дела дунавског бедема, те повезаност Горње тврђаве и Прерадовићеве улице у зони „Ловотурса“, на сремској страни.
Осим тога, биће уређен излаз на тврђаву и партер у зони паркинга на месту некадашње стражаре и реконструисане саобраћајнице и приступ тунелу у зони „Ловотурса”. Ту је, на самом крају излаза из тунела, превиђено проширење пешачких стаза, и уклапање са планираном ботаничком баштом.
Пројекат изградње пешачко-бициклистичког моста подразумева уређење више просторно-функционалних сегмената. Осим мостовске конструкције - челичне решеткасте континуалне греде укупног распона 412 метара, предвиђена је градња приступних рампи за мост и уређење партера на новосадској страни, дуж Булевара цара Лазара од раскрснице са Улицом Стевана Мусића, закључно са раскрсницом са Радничком улицом. Укупна дужина постојећег тунела који се реконструише је 355 метара. Пешачки и бициклистички саобраћај на мосту биће раздвојени, а на том средишњем делу уређен простор за одмор. Планирана ширина пешачког дела је шест метара, стазе у средини метар и по, док ће трака за бициклисте бити три метра. И док су пешачка и бициклистичка трака предвиђене за кретање, стаза између њих ће служити за окупљање, одмор, спорт на отвореном, излагање радова из атељеа и слично, а планиран је и зелени појас.
•Изградња моста на постојећим стубовима старог моста
•Изградња приступних рампи за мост и уређење партера на новосадској страни, дуж Булевара цара Лазара, од раскрснице са улицом Стевана Мусића закључно са раскрсницом с Радничком улицом
•Реконструкција Каменичког пута у подножју Петроварадинске тврђаве и изградња приступних рампи за мост са уређењем партера на бедему дуж Каменичког пута
•Санација и уређење некадашњег железничког тунела са изградњом нове гране тунела и тунелског окна за смештање лифтова и степеништа
•Излаз на тврђаву и партерно уређење у зони паркинга на месту некадашње стражаре
•Реконструкција саобраћајнице и приступ тунелу у зони „Ловотурса”
Изградњом пешачко-бициклистичког моста биће остварена боља повезаност са међународним бициклистичким коридором Еуро вело 6, а Петроварадин и Нови Сад добиће нову атракцију у подножју тврђаве.