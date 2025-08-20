clear sky
20.08.2025.
Нови Сад
УСКОРО ПОЧИЊЕ ИЗГРАДЊА ПЕТОГ НОВОСАДСКОГ МОСТА Пешачко-бициклистичка веза преко Дунава кроз Пeтроварадинску тврђаву већ половином 2027. године (ВИДЕО)

20.08.2025. 09:13
Пише:
Јована Вукашиновић
Извор:
Дневник
комбо
Фото: Пројектна документација / Дневник / Ф. Бакић

Изградња два моста преко Дунава која ће повезати сремску и бачку страну је у току, а све извеснија је градња пешачко-бициклистичке ћуприје на стубо­ви­ма не­ка­да­шњег же­ле­знич­ког мо­ста Фран­ца Јо­зе­фа, која би, како је најављено требало да буде завршена половином 2027. године.

Говорећи о извештају о извршењу буџета, који се нашао на дневном реду седнице Скупштине Града Новог Сада 31. јула градоначелник Новог Сада Жарко Мићин најавио је да ће „за месец дана почети припремни радови за изградњу пешачко – бициклистичог моста између Новог Сада и Петроварадина, али да је прво потребно урадити измештање топловода.
Макета петог моста у Српској Атини, који ће градити кинеска компанија Шанг­донг”,  представљена је почетком јуна у Градској кући, током потписивања Меморандума о пријатељском састанку између Новог Сада и кинеског града Ђинана. 

437,55 ме­та­ра дужина

мост
Фото: Дневник / Ф. Бакић

– Инвестициона вредност моста 4,6 милијарди динара и сигуран сам да ће Новосађани уживати у шетњи преко моста и вожњи бицикала и да ће захваљујући том мосту Тврђава засијати новим сјајем. Надам се и да ће то привући још више туриста у наш град. Уверен сам да ће компанија Шандонг Хај-спид оправдати наша очекивања. Град Нови Сад ће здушно наставити да подржава пројекат и верујем да ћемо га реализовати заједно у предвиђеном року – изјавио је тада градоначелник Новог Сада Жарко Мићин.

На­ме­ње­на ис­кљу­чи­во пе­ша­ци­ма и биц­кли­сти­ма, ћу­при­ја ко­ја ће пре­мо­сти­ти Ду­нав ко­ри­сте­ћи сту­бо­ве прет­ход­ног мо­ста, би­ће ду­га 437,55 ме­та­ра и ши­ро­ка 12 ме­та­ра. Пројектом јепредвиђена и модернизација 358 метара дугог тунела унутар Петроварадинске тврђаве и реконструкција рекреативних зона са обе стране моста и на излазу из тунела.

12 ме­та­ра ши­рина, 358 метара тунел 

„Неопходно је решити проблем међусобног поремећаја ископа тродимензионалних попречних тунела и проблем контроле деформација околног окружења под вишеструким поремећајима. У циљу решавања наведених грађевинских проблема и квалитетнијег извођења грађевинских задатака пројекта пешачко-бициклистичког моста у Новом Саду, потребно је набавити услуге стручног техничког вођења, како би се формирао изводљив план изградње и обезбедила техничка подршка за несметану и безбедну реализацију пројекта”, наведено је у конкурсној документацији те-ндера који је априлу расписао београдски огранак „Шанг­донга”, за набавку стручних техничких услуга анализе интеракције чворишта између тунела и окна, што између осталог подразумева верификацију и оптимизацију напонско-деформационих карактеристика тла, узорковање и тестирање тла, нумеричке симулације утицаја ископавања на тло, као и истраживања оптимизације ископавања и структуралних деформација.

мост
Фото: Пројектна документација

За пројекат изградње новог моста на стубовима старог же­ле­знич­ког мо­ста Министарство грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре обезбедило је 500 милиона динара, односно тај износ предвиђен је у републичком буџету за ову годину. Пре тога је с представницима кинеске ком­па­ни­је „Шанг­донг” у октобру потписан уговор о про­јек­то­ва­њу и из­град­њи  мо­ста, са при­ступ­ним са­о­бра­ћај­ни­ца­ма, укљу­чу­ју­ћи и ре­кон­струк­ци­ју ста­рог же­ле­знич­ког ту­не­ла са лиф­то­ви­ма до гор­њег пла­тоа Пе­тро­вра­дин­ске твр­ђа­ве, док је меморандум о разумевању потписан крајем 2023.

Стубови из 1883. године

Иде­ја о  новој ћуприји на сту­бо­ви­ма не­ка­да­шњег же­ле­знич­ког мо­ста Фран­ца Јо­зе­фа, изграђеног 1883. године по пројекту немачког грађевинског инжењера Карла Баумана, као део тадашње пруге Будимпешта – Земун, ак­ту­ел­на је већ де­це­ни­ја­ма. Назван по аустријском цару и краљу Угарске, мост дужине 432 метра настављао се у тунел испод Петроварадинске тврђаве, дуг око 350 метара. Од 1929. године мост је носио је име принца Андреја Карађорђевића, по најмлађем сину краља Александра, док је у Нато бомбардовању срушен варадински мост носио име Томислава Карађорђевића. Оштећен је 1941. године приликом повлачења Војска Краљевине Југославије, како би се спречио даљи продор окупатора.
 

Из­ра­ду техничке до­ку­мен­та­ци­је, што је из­ме­ђу оста­лог под­ра­зу­ме­ва ге­о­дет­ске ра­до­ве, ге­о­ме­ха­нич­ка ис­тра­жи­ва­ња и идеј­но ре­ше­ње и сту­ди­ју оправ­да­но­сти с идеј­ним про­јек­том, Град­ска упра­ва за гра­ђе­вин­ско зе­мљи­ште и ин­ве­сти­ци­је по­ве­ри­ла је Са­о­бра­ћај­ном ин­сти­ту­ту ЦИП у Бе­о­гра­ду. Као полазну основу за пројектовање инжењерима „ЦИП-а” послужило је првонаграђено решење са ар­хи­тек­тон­ског кон­кур­са из 2019. го­ди­не, које потписују Федор Јурић, Иван Шуић и Огњен Граовац. Пре­ма по­бед­нич­ком ре­ше­њу на самом мосту пре­ди­ђе­ни су ви­ди­ков­ци, зе­ле­ни по­јас, га­ле­риј­ски и дру­ги умет­нич­ки про­сто­ри. 

мост
Фото: Пројектна документација

Са петроварадинске стране новопројектовани мост ће прелазити преко дунавског бедема и улазити у тунел који ће водити до лифта. Мост и тунел биће проходни за пешаке и бициклисте, док ће у делу тунела бити смештен и промотивно-изложбени простор посвећен историји Петроварадинске тврђаве.

Ре­ви­та­ли­за­ци­јом де­ла тра­се не­ка­да­шње пру­ге, укљу­чу­ју­ћи и об­но­ву мо­ста и ту­не­ла, би­ће оства­ре­на пе­шач­ко-би­ци­кли­стич­ка ве­за ре­кре­а­тив­не зо­не ке­ја, с но­во­сад­ске стра­не, и по­ду­нав­ског бе­де­ма, с пе­тро­ва­ра­дин­ске стра­не. То под­ра­зу­ме­ва ве­зу с Ке­јом жр­та­ва ра­ци­је, Сун­ча­ним ке­јом и Бу­ле­ва­ром ца­ра Ла­за­ра, с бач­ке стра­не, од­но­сно ве­зу с Ка­ме­нич­ким пу­тем пре­ко де­ла ду­нав­ског бе­де­ма, те по­ве­за­ност Гор­ње твр­ђа­ве и Пре­ра­до­ви­ће­ве ули­це у зо­ни „Ло­во­тур­са“, на срем­ској стра­ни.

Осим то­га, биће уре­ђен из­лаз на твр­ђа­ву и пар­тер у зо­ни пар­кин­га на ме­сту не­ка­да­шње стра­жа­ре и ре­кон­стру­и­са­не са­о­бра­ћај­ни­це и при­ступ ту­не­лу у зо­ни „Ло­во­тур­са”. Ту је, на са­мом кра­ју из­ла­за из ту­не­ла, пре­ви­ђе­но про­ши­ре­ње пе­шач­ких ста­за, и укла­па­ње са пла­ни­ра­ном бо­та­нич­ком ба­штом. 

тунел
Фото: Пројектна документација

Про­је­кат из­град­ње пе­шач­ко-би­ци­кли­стич­ког мо­ста под­ра­зу­ме­ва уре­ђе­ње ви­ше про­стор­но-функ­ци­о­нал­них сег­ме­на­та. Осим мо­стов­ске кон­струк­ци­је - че­лич­не ре­шет­ка­сте кон­ти­ну­ал­не гре­де укуп­ног ра­спо­на 412 ме­та­ра, пред­ви­ђе­на је град­ња при­ступ­них рам­пи за мост и уре­ђе­ње пар­те­ра на но­во­сад­ској стра­ни, дуж Бу­ле­ва­ра ца­ра Ла­за­ра од рас­кр­сни­це са Ули­цом Сте­ва­на Му­си­ћа, за­кључ­но са рас­кр­сни­цом са Рад­нич­ком ули­цом. Укупна дужина постојећег тунела који се реконструише је 355 метара. Пе­шач­ки и би­ци­кли­стич­ки са­о­бра­ћај на мо­сту би­ће раз­дво­је­ни, а на том сре­ди­шњем де­лу  уре­ђен про­стор за од­мор. Пла­ни­ра­на ши­ри­на пе­шач­ког де­ла је шест ме­та­ра, ста­зе у сре­ди­ни ме­тар и по, док ће тра­ка за би­ци­кли­сте би­ти три ме­тра. И док су пе­шач­ка и би­ци­кли­стич­ка тра­ка пред­ви­ђе­не за кре­та­ње, ста­за из­ме­ђу њих ће слу­жи­ти за оку­пља­ње, од­мор, спорт на отво­ре­ном, из­ла­га­ње ра­до­ва из ате­љеа и слич­но, а пла­ни­ран је и зе­ле­ни по­јас.

•Изградња моста на постојећим стубовима старог моста
•Изградња приступних рампи за мост и уређење партера на новосадској страни, дуж Булевара цара Лазара, од раскрснице са улицом Стевана Мусића закључно са раскрсницом с Радничком улицом
•Реконструкција Каменичког пута у подножју Петроварадинске тврђаве и изградња приступних рампи за мост са уређењем партера на бедему дуж Каменичког пута
•Санација и уређење некадашњег железничког тунела са изградњом нове гране тунела и тунелског окна за смештање лифтова и степеништа
•Излаз на тврђаву и партерно уређење у зони паркинга на месту некадашње стражаре
•Реконструкција саобраћајнице и приступ тунелу у зони „Ловотурса” 

Изградњом пешачко-бициклистичког моста биће остварена боља повезаност са ме­ђу­на­род­ним би­ци­кли­стич­ким ко­ри­до­ром Еуро вело 6, а Петроварадин и Нови Сад добиће нову атрак­ци­ју у под­нож­ју твр­ђа­ве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нови Сад мост
Извор:
Дневник
Пише:
Јована Вукашиновић
Нови Сад
