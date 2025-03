НОВАК САЗНАО КО ГА ЧЕКА У ЧЕТВРТФИНАЛУ: Американац брзо завршио посао после дуге паузе због кише

Американац Себастијан Корда чека најбољег тенисера света, јер је победио искусног Француза Гаела Монфиса у три сета 6:4, 2:6, 6:4 за два сата игре.



Super 8. @SebiKorda cements his spot in the last eight, beating Monfils, 6-4, 2-6, 6-4. pic.twitter.com/iAKe9KRKXS

