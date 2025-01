”ОБИЧНО СЕ ОДЛАЖЕ ОДЛУКА О ПОВЛАЧЕЊУ ДО ПОСЛЕДЊЕГ ТРЕНУТКА” Тони Надал објаснио зашто су звиждали Ђоковићу ВИДЕО

Ђоковић је извиждан након одлуке да у полуфиналу против Саше Зверева меч преда после губитка првог сета.

Разлог је била повреда мишића, а резултат скенера, као доказ, Новак је објавио неколико дана касније.

"Разумем да је јавност показала своје разочарање и гнев због тога што је лишена очекиваног спектакла пошто је купила карте за то. Други, а можда и значајнији разлог је то што је током година све већа сумња око Новака, његовог израза лица, хистерије, доводи се у питање аутентичност његових повреда", пише Тони Надал и додаје:

Ultimately, whether you like it or not, this is his legacy.



Probably his last match on his favourite court, likely injured, and he gets out of there being booed.



Deported. Called out. Booed. Djokovic in Australia.pic.twitter.com/qJmwCfFrx8

