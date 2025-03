ОГЛАСИО СЕ НОВАК ЂОКОВИЋ: "Тениски рају, долазим"

Индијан Велс почиње 5. марта, а свој наступ на њему је најавио и Ђоковић поделивши промо видео снимак на друштвеној мрежи "X".



Написао је и кратку поруку:

"Тениски рају, долазим".

Tennis paradise, here we come 🙌Let’s do this, #nolefam pic.twitter.com/wtEJL1wcS1

— Novak Djokovic (@DjokerNole) March 5, 2025