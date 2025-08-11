ЗБОГ ОВОГА СЕ НИЈЕ СНАШАО У НБА Радуљица открио шта му се није допало у Америци, где је У СТАРТУ ДОЖИВЕО ПРАВИ ШОК
Мирослав Радуљица је у МОНДО подкасту "Прича за медаљу" открио како је отишао у НБА лигу и зашто му се није допало.
Мирослав Радуљица градио је јединствени кошаркашки пут. И сам тврди да није желео стазом осталих - у НБА је, како каже, отишао на мала врата, а тако и изашао. За најјачу лигу света вежу га разне успомене, а у МОНДО подкасту "Прича за медаљу" као гост Андрије Герића испричао је како је доживео то искуство. Покушао је бивши кошаркаш Црвене звезде да оцени НБА и том приликом био је јасан "све је подређено теби, а није направљено за тебе".
Радуљица је у сезони 2013/14 носио дрес Милвокија, а нама је открио како је отишао тамо: "Нисам желео да идем истим путем или сам терао неки инат себи или свима другима, то је дуга прича. Одлазим на мала врата, практично. Без икаквог драфта, без икакве помпе, само једно лето сви причају 'е, Радуљица у Милвокију', шокирани".
"Већ тада се видело, нећу рећи да каријера иде низбрдо, али... Нарочито после силних успеха у репрезентацији, освајао сам неке индивидуалне награде и наравно тимске, освајали смо разна злата у млађим категоријама. Ја се нисам добро провео у смислу јер су мени рекли - верујући људима као прави наивац - само ако покажеш мало својим радом, добијеш прилику, искористиш прилику, то је то, ти си зајахао пут и ту си, ти идеш само узбрдо."
Како је Радуљица доживео одлазак у НБА?
Ипак, нису ствари текле путем којим се Србин надао. "Код мене то уопште није било тако, испоставило се, неке спортско-политичке играрије да су се десиле. Отишао сам на мала врата, а на крају ће се испоставити да нисам вероватно заслужио - спортски јесам заслужио, већ својим односом од пре и мишљењем да ја нећу тамо да идем и слично томе."
Као и сваки новајлија и Радуљица је доживео велике промене - био је шокиран културом, али и многим другим стварима у најјачој лиги на свету.
"Својим радом свакако јесам, ја никад нисам био лењ играч увек сам био радник и волео сам да радим и тренирам и играм, али просто имао сам неке своје правце размишљања који нису обавезно били исправни и били добри. Одлазим тамо и не проводим се добро, први шок је био културни. Већ сам био у неколико различитих земаља и мислио сам да знам енглески, имао сам искуства са Американцима, али кад сам стигао тамо - шок никад већи. То ми је било најтеже, био сам сам све време, што ми није сметало раније, али тамо кад ти је све чудно - култура, људи, лажни осмеси, али у тој великој земљи сви имају образац понашања, још кад не играш...".
"Кад као млад играч, у пуној снази и играо си у Европи, а не добијеш прилику, а видиш на тренингу да можеш, онда то у теби ствара осећања која су безвезна, није ти добро ни кад ти кажу 'добро јутро', са оним лажним осмехом. Нисам се претерано лепо провео тамо, али драго ми је да сам био, да сам видео ту машинерију, што медијску, што спортску, врло је занимљиво посматрати са стране организације и играча - све је подређено теби, а није направљено за тебе", испричао је Радуљица Андрији Герићу.
Мирослав Радуљица је провео нешто више од сезоне у НБА лиги. У дресу Милвокија просечно бележио 3,8 поена по мечу уз 2,3 скока, а онда је отишао у Кину, да би се вратио на краткорочни уговор у Минесоти где је одиграо пет утакмица пре растанка.
(Mondo.rs)