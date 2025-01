ПОЧИЊЕ ПРВИ ГРЕНД СЛЕМ У СЕЗОНИ: Ђоковић јуриша на јубиларну титулу, Србија са још троје представника на Аустралијан опену

Десетоструки шампион Новак Ђоковић покушаће да освоји 25. гренд слем трофеј. Ђоковић је Аустралијан опен освајао 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021. и 2023. године.

Српски тенисер ће у Мелбурну уједно имати прилику да освоји 100. АТП трофеј у каријери. Ђоковић ће у првом колу играти против Американца Нишеша Басаваредија, који се налази на 133. месту АТП листе.

Биће ово први дуел два тенисера, а меч је на програму у понедељак од девет сати ујутру на Род Лејвер арени.

Continuing to write history ✍️



Breaking down Novak Djokovic by the numbers at #AO2025 👇 pic.twitter.com/bTzxZgCJki

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 11, 2025