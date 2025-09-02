clear sky
СРБИЈА БЕЗ НОВАКА У НИШУ: Троицки саопштио списак, нема још двојице играча за Дејвис куп

02.09.2025. 10:35
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ITF Davis Cup

Селектор тениске Дејвис куп репрезентације Србије Виктор Троицки одредио је тим за дуел Светске групе 1 против Турске у Ниш.

На списку нема Новака Ђоковића, Ласла Ђереа и Душана Лајовића, објавио је Тениски савез Србије.

На списку се налазе: Миомир Кецмановић (42. на АТП листи), Хамад Међедовић (57. на АТП листи), Бранко Ђурић (471. на АТП листи), Стефан Латиновић (200. у дублу на АТП листи) и браћа Сабанов Матеј (204. у дублу на АТП) и Иван, као тренинг члан тима (246. у дублу на АТП листи).

– Репрезентација ће против Турске играти подмлађена са неколико дебитаната. Кецмановић је први играч, Међедовић други, а ту је дебитант Ђурић. На основу дубл ранг листе позвани су Стефан Латиновић и Матеј Сабанов, док ће шести играч бити Иван Сабанов. Још могу да направим измену у тиму на лицу места у Нишу, јер ово је тим по ранг листи од играча који су у оптицају  рекао је Троицки, пренео је ТСС.

Нажалост, Ђоковић неће моћи да нам се придружи, јер очекујемо много од њега у Њујорку, Ђере је повређен, а Лајовић из оправданих разлога, јер на шљаци јури повратак у првих 100, није у комбинацији, али сви знамо да су сви годинама уз репрезентацију. Имамо подмлађени тим са два дебитанта, а коначан списак ће да буде обелодањен у Нишу, после пар дана припрема поручио је Троицки.

Меч између Србије и Турске биће одигран 12. и 13. септембра у дворани "Чаир" у Нишу.

Спорт Тенис
