(ВИДЕО) ПОКУШАО ДА МУ УКРАДЕ СТВАРИ ИЗ ТОРБЕ, НА СРЕД ТЕРЕНА Јаник Синер ШОКИРАН дешавањима након меча, ЕВО ШТА СЕ ДЕСИЛО
Италијански тенисер Јаник Синер лако се пласирао у полуфинале УС Опена пошто је "испрашио" земљака Лоренца Музетија за два сата (3:0), а може да се каже да је за њега највећа непријатност у досадашњем делу турнира био један навијач који је покушао да га покраде.
Погледајте како се Јаник Синер изборио с навијачем који је покушао да му стави руку у торбу и да га покраде.
Jannik Sinner walked over to give his towel to a fan after his win at the U.S. Open.
Meanwhile, someone standing nearby tries to steal something from Jannik’s bag.
Awful behavior… wow.
pic.twitter.com/AYzxqdiTJD
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 2, 2025
Kако је то могло да се деси насред стадиона "Артур Еш" питање је за организаторе, пошто док је Синер давао аутограме један од навијача је покушао да му отвори торбу. Управо су новинари питали Синера за тај детаљ и чини се да је и Италијан и даље у шоку.
"Не, нисам доживео никада ништа слично", поручио је Синер на конференцији за медије после меча са Музетијем: "Знате, одмах сам проверио да ли је узео нешто јер немам у торби само рекете. Имам и телефон, новчаник, не знам... Али, мислим да обезбеђење ради сјајан посао".
"На терену има доста обезбеђења и верујем да они, посебно на великим турнирима, раде сјајан посао да се осећамо безбедно. Тако да, чак и када се деси нешто овако, они одраде сјајан посао. Тако да је све у реду, заиста", нагласио је Синер.
Подсетимо, Синер за место у финалу УС Опена игра против Феликса Оже-Алијасима, док су с друге стране жреба Ђоковић и Алкараз.