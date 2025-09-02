ДЕЛЕГАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА НА ПРОСЛАВИ ДАНА ГРАДА ПЕЧУЈА Српски и мађарски народ граде снажне и трајне везе
Званична делегација Града Новог Сада, коју су чинили заменик градоначелника Ђурађ Јакшић и помоћник градоначелника Иван Силер, боравила је у Печују од 31. августа до 2. септембра поводом прославе Дана града, настављајући више од деценију и по дугу традицију братскиходноса и сарадње.
Током боравка, делегација је учествовала у свечаним догађајима, укључујући пријем у „Кодаj“ центру, свечану седницу Скупштине града, концерт Панонског филхармонијског оркестра и обилазак обновљеног Музеја „Јаноша Панонијуса“.
Заменик градоначелника Новог Сада Ђурађ Јакшић, обраћајући се у име Града Новог Сада, упутио је искрену и срдачну честитку грађанима Печуја и градоначелнику Атили Петерфију поводом Дана града.
– У име градоначелника Жарка Мићина и свих грађана Новог Сада упућујем срдачне честитке поводом Дана града Печуја, нашим драгим пријатељима и братском граду с којим нас веже много више од формалног споразума. Наше везе почивају на искреном пријатељству, дубоком узајамном поштовању и заједничкој историјској и културној нити. Исто тако, Нови Сад и Печуј деле вредности солидарности, разумевања и поштовања различитости, а то су вредности које су данас важније него икада. Наш однос је прави пример како српски и мађарски народ могу да граде снажне и трајне везе, у духу мира, узајамне подршке и заједничке визије једне стабилне, отворене и светле будућности – истакао је Јакшић.
Сарадња између два града, утемељена 2009. године, а Нови Сад и Печуј настављају да граде партнерство засновано на обостраној подршци, сарадњи у области културе, образовања и спорта, а све интензивније се отварају могућности за повезивање и у сфери привреде, што представља важан корак у јачању регионалне сарадње и добросуседских односа.