clear sky
27°C
09.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ФЕСТИВАЛ ЗАНАТСКОГ ПИВА И ПРВИ НОЋНИ БАЗАР У АПАТИНУ За добар провод задужени су "ЛАКО ЋЕМО", "БИТАНГЕ" И "ЊУШКЕ"

09.08.2025. 09:48 10:08
Пише:
Ивана Бакмаз
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Дневник (В. Фифа)

АПАТИН: Фестивал занатског пива и први Ноћни базар биће одржани данас у Апатину.

По речима директора Туристичке организације општине Апатин Немање Јовића, Базар ће донети свој продајни асортиман на више од 40 штандова. 

Музички програм почиње већ од 17 часова наступом бенда „Лако ћемо“, а од 19 часова публику ће загрејати рок и панк бенд „Битанге”. 

Главни наступ вечери резервисан је за „Њушке“ у 21.30 сати. 

Апатин фестивал занатског пива
Извор:
Дневник
Пише:
Ивана Бакмаз
Војводина Бачка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај