ФЕСТИВАЛ ЗАНАТСКОГ ПИВА И ПРВИ НОЋНИ БАЗАР У АПАТИНУ За добар провод задужени су "ЛАКО ЋЕМО", "БИТАНГЕ" И "ЊУШКЕ"
09.08.2025. 09:48 10:08
АПАТИН: Фестивал занатског пива и први Ноћни базар биће одржани данас у Апатину.
По речима директора Туристичке организације општине Апатин Немање Јовића, Базар ће донети свој продајни асортиман на више од 40 штандова.
Музички програм почиње већ од 17 часова наступом бенда „Лако ћемо“, а од 19 часова публику ће загрејати рок и панк бенд „Битанге”.
Главни наступ вечери резервисан је за „Њушке“ у 21.30 сати.