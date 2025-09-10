overcast clouds
УРЕЂЕЊЕ ПУTЕВА И ПАРКИНГА У КУЛПИНУ Радове финансира Јавно предузеће „Путеви Србије"

10.09.2025. 12:47
Пише:
Силвиа Ковач
Извор:
Дневник
асфалт
Фото: Општина Бачки Петровац

Путари су претходних дана започели рехабилитацију неколико улица и паркиг простора у Кулпину, у општини Бачки Петровац.

Како су саопштили из те локалне самоуправе радови обухватају улице: Ледине, Пут Слободе (од Улице Ледине до Улице Маршала Тита), Радничку улицу (од Улице Ледине до Улице Маршала Тита и од Улице Масарикова), Нушићеву улицу (од Улице Масарикова до краја канала), као и Улицу Коларова.

Осим саобраћајница планирано је уређење два паркинг простора и то код гробља и код Евангеличке цркве. 

Радове финансира Јавно предузеће „Путеви Србије" у вредности од 50.398.003 динара. 

путеви кулпин
Извор:
Дневник
Пише:
Силвиа Ковач
Војводина Бачка
