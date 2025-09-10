УРЕЂЕЊЕ ПУTЕВА И ПАРКИНГА У КУЛПИНУ Радове финансира Јавно предузеће „Путеви Србије“
10.09.2025. 12:47 12:52
Путари су претходних дана започели рехабилитацију неколико улица и паркиг простора у Кулпину, у општини Бачки Петровац.
Како су саопштили из те локалне самоуправе радови обухватају улице: Ледине, Пут Слободе (од Улице Ледине до Улице Маршала Тита), Радничку улицу (од Улице Ледине до Улице Маршала Тита и од Улице Масарикова), Нушићеву улицу (од Улице Масарикова до краја канала), као и Улицу Коларова.
Осим саобраћајница планирано је уређење два паркинг простора и то код гробља и код Евангеличке цркве.
Радове финансира Јавно предузеће „Путеви Србије“ у вредности од 50.398.003 динара.