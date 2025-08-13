САНИРАЈУ СЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ У току асфалтирање Улице Вука Караџића
ПЛАНДИШТЕ: У општини Пландиште санирају се путна инфраструктура и локалне саобраћајнице, а ради се и на јачању коловоза.
Тако се на деоници пута од Улице Вука Караџића до излаза из Пландишта поставља завршни слој асфалта, након чега ће бити настављено стругање старе асфалтне базе према насељу Маргита.
Градилиште је обишао председник општине Пландиште Јован Репац и том приликом је рекао да су захваљујући одличној сарадњи са ресорним министарствима, у могућности да спроводе ове послове.
– У току су припремни радови на деоници магистралног пута Зрењанин – Пландиште – Вршац – Ватин. Поносни смо што ће у потпуности бити санирана ова деоница пута, дужине око шест и по километара – казао је Репац.
Због извођења радова на деоници Пландиште – Маргита, возачима се саветује да обрате посебно пажњу на знакове и светлосну сигнализацију.