СЕФКЕРИНЦИ НАЈБОЉИ У КУВАЊУ ПАСУЉА Домаћа екипа „ОМЛАДИНЦИ” без премца на "Пасуљијади"
01.09.2025. 11:32 11:36
Коментари (0)
Манифестација 16. „Пасуљијада” у Сефкерину окупила је 31 екипу, а најбољи пасуљ скувао је домаћи тим „Омладинци“.
Друго место припало је екипи „Пишта“ са Прелива, а трећа је екипа „Два другара“ из Борче. Организатори из Удружења „Тата и синови“ припремали су велики казан пасуља за пријатеље и госте, а постављена је била и традиционална банатска трпеза.
За учеснике су пасуљ и месо били обезбеђени, а кувари су донели састојке који ће њихов пасуљ учинити посебним, а о чему су коначну одлуку донеле судије, чланови Асоцијације шефова кувара.