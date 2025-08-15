СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА У ВРШЦУ ДОБИЈА МАГНЕТНУ РЕЗОНАНЦУ Сарадња с румунским партнером путем ИПА пројекта прекограничне сарадње
Радови на проширењу дијагностичког центра вршачке Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић” приводе се крају, а градоначелница Вршца Драгана Митровић и директорка Специјалне болнице др Јелена Ђокић обишле су новоизграђени простор.
Како кажу, у наредном периоду, ту ће бити инсталирана прва магнетна резонанца у једној државној здравственој установи у јужном Банату, набављена у сарадњи с румунским партнером путем ИПА пројекта прекограничне сарадње.
– Овим значајним улагањем, уз већ постојеће савремене уређаје, Специјална болница постаје водећи центар за радиолошку дијагностику у читавом региону. Ка здравственим установама у Вршцу гравитира више од 100.000 становника, потенцијалних корисника ових услуга, а магнетна резонанца биће у потпуности укључена у здравствени систем Републике Србије, и најважније, сви пацијенти из јужног Баната преглед ће моћи да обаве без накнаде, само са упутом, уз минимално време чекања – изјавила је Митровић.
Набављени уређај, суперпроводни магнет „Philips MR5300” јачине магнетног поља 1,5 Тесла, представља последњу генерацију технологије без хелијума, што знатно смањује трошкове одржавања и потрошњу електричне енергије, а омогућава преглед целог тела у једном снимању, као и појединачних делова тела у знатно краћем времену, са софтверима специјализованим за добијање што прецизнијих налаза. Испорука је предвиђена за октобар, а почетак рада МРИ кабинета очекује се крајем текуће године.
– Висина сопственог учешћа наше болнице износи 15 одсто, односно 443.614,14 евра, а средства су обезбеђена у сарадњи са Министарством здравља Републике Србије. У нашој установи већ раде двоје специјалиста радиологије, а два лекара су на специјализацији. Наши лекари и техничари ће проћи додатне обуке за рад на апарату овог типа, а договорена је и сарадња са установама терцијалног нивоа у виду консултација приликом читања налаза – каже директорка Специјалне болнице у Вршцу Др Јелена Ђокић.
Ускоро нови центар за рехабилитацију
У предстојећем периоду очекује се почетак изградње потпуно новог депанданса, у којем ће се налазити центар за рехабилитацију пацијената након преживљеног можданог удара, први оваквог типа у Србији. У Специјалној болници у току је и доградња објекта одељења за лечење болести зависности, што ће омогућити знатно увећање броја постеља за ове потребе.
Вредност самог уређаја је око 1,6 милиона евра, док је укупна вредност пројекта 5.055.900,40 евра. С обзиром на то да је реч о прекограничној сарадњи, партнер је Окружна болница за ургентну медицину Решица.