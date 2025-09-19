СРЕДЊОВЕКОВНА СРБИЈА СУТРА У ЛАЗАРЕВУ Културно-историјска манифестација за љубитеље старина
Културно-историјска манифестација „Средњовековна Србија у Лазареву”, окупиће сутра у овом селу код Зрењанина љубитеље старине.
Од 10 до 17 часова центар села постаће позорница историје, витештва, заната и духовности, а посетиоци ће имати прилику да се упусте у авантуру која спаја образовање, забаву и заједништво.
Организатори догађаја су Удружење грађана „Моје Лазарево” и Српска православна црквена општина Лазарево, уз подршку удружења „Бели вукови” из Сремских Карловаца и „Зелени барјак” из Новог Сада. Витезови и даме у аутентичним костимима испуниће камп, предвиђен је мачевалачки турнир као и више занатских радионица.
Посебан део програма биће предавање „Змајев Син – живот за крст”, које ће почети у 15 часова. Улаз на манифестацију је бесплатан, посетиоци ће моћи да по приступачним ценама купе храну и пиће, а сав приход намењен је изградњи храма у Лазареву.