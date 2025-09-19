clear sky
СРЕД­ЊО­ВЕ­КОВ­НА СР­БИ­ЈА СУ­ТРА У ЛА­ЗА­РЕ­ВУ Културно-историјска манифестација за љубитеље старина

19.09.2025. 12:30 13:05
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
лаза
Фото: УГ Моје Лазарево

Кул­тур­но-исто­риј­ска ма­ни­фе­ста­ци­ја „Сред­њо­ве­ков­на Ср­би­ја у Ла­за­ре­ву”, оку­пи­ће су­тра у овом се­лу код Зре­ња­ни­на љу­би­те­ље ста­ри­не.

Од 10 до 17 ча­со­ва цен­тар се­ла по­ста­ће по­зор­ни­ца исто­ри­је, ви­те­штва, за­на­та и ду­хов­но­сти, а по­се­ти­о­ци ће има­ти при­ли­ку да се упу­сте у аван­ту­ру ко­ја спа­ја обра­зо­ва­ње, за­ба­ву и за­јед­ни­штво.

Ор­га­ни­за­то­ри до­га­ђа­ја су Удру­же­ње гра­ђа­на „Мо­је Ла­за­ре­во” и Срп­ска пра­во­слав­на цр­кве­на оп­шти­на Ла­за­ре­во, уз по­др­шку удру­же­ња „Бе­ли ву­ко­ви” из Срем­ских Кар­ло­ва­ца и „Зе­ле­ни бар­јак” из Но­вог Са­да. Ви­те­зо­ви и да­ме у аутен­тич­ним ко­сти­ми­ма ис­пу­ни­ће камп, пред­ви­ђен је ма­че­ва­лач­ки тур­нир као и ви­ше за­нат­ских ра­ди­о­ни­ца. 

По­се­бан део про­гра­ма би­ће пре­да­ва­ње „Зма­јев Син – жи­вот за крст”, ко­је ће по­че­ти у 15 ча­со­ва. Улаз на ма­ни­фе­ста­ци­ју је бес­пла­тан, по­се­ти­о­ци ће мо­ћи да по при­сту­пач­ним це­на­ма ку­пе хра­ну и пи­ће, а сав при­ход на­ме­њен је из­град­њи хра­ма у Ла­за­ре­ву. 

лазарево манифестација
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Банат
