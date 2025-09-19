ИРИЖАНИ ДОБИЛИ СУНВЕНЦИЈЕ ЗА ЕКОНОМИЧНИЈЕ ГРЕЈАЊЕ Потписани уговори за замену котлова у 31 домаћинству ПРЕЛАЗЕ НА ПЕЛЕТ И ГАС
Ирижани који су стекли право на субвенционисану куповину нових котлова јуче су потписали уговоре којима се котлови на чврсто гориво у домаћинствима замењују новима на пелет и на гас.
Овим субвенционисањем обухваћено је 31 домаћинство, па ће грађани осим чистије, користити и економичније енергенте за грејање у зимској сезони.
Као и претходних година Општина Ириг је у сарадњи са Министарством заштите животне средине обезбедила четири милиона динара за овај вид субвенција. Општина је учествовала до 80 одсто вредности, а грађани плаћају преостали износ.
- Захваљујем се Министарству заштите животне средине на сарадњи која траје четири године - рекао је председник Општине Ириг Тихомир Стојаковић приликом потписивања уговора са грађанима. - На овај начин заједничким средствима бринемо о заштити животне средине. У овом случају радимо на смањењу штетних гасова насталих у индивидуалним ложиштима која су користила чврсто гориво, али и грађанима омогућавамо лакше, чистије и далеко економичније грејање у предстојећој грејној сезони.
Оваква пракса кроз коју Општина суфинансира набавку котлова почела је 2022. године у сарадњи са ресорним министарством. До сада је замењено око 150 ложишта у индивидуалним домаћинствима.