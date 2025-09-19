ИРИЖАНИ ДОБИЛИ СУНВЕНЦИЈЕ ЗА ЕКОНОМИЧНИЈЕ ГРЕЈАЊЕ Потписани уговори за замену котлова у 31 домаћинству ПРЕЛАЗЕ НА ПЕЛЕТ И ГАС

Овим суб­вен­ци­о­ни­са­њем об­у­хва­ће­но је 31 до­ма­ћин­ство, па ће гра­ђа­ни осим чи­сти­је, ко­ри­сти­ти и еко­но­мич­ни­је енер­ген­те за гре­ја­ње у зим­ској се­зо­ни.

Као и прет­ход­них го­ди­на Оп­шти­на Ириг је у са­рад­њи са Ми­ни­стар­ством за­шти­те жи­вот­не сре­ди­не обез­бе­ди­ла че­ти­ри ми­ли­о­на ди­на­ра за овај вид суб­вен­ци­ја. Оп­шти­на је уче­ство­ва­ла до 80 од­сто вред­но­сти, а гра­ђа­ни пла­ћа­ју пре­о­ста­ли из­нос.

- За­хва­љу­јем се Ми­ни­стар­ству за­шти­те жи­вот­не сре­ди­не на са­рад­њи ко­ја тра­је че­ти­ри го­ди­не - ре­као је пред­сед­ник Оп­шти­не Ириг Ти­хо­мир Сто­ја­ко­вић при­ли­ком пот­пи­си­ва­ња уго­во­ра са гра­ђа­ни­ма. - На овај на­чин за­јед­нич­ким сред­стви­ма бри­не­мо о за­шти­ти жи­вот­не сре­ди­не. У овом слу­ча­ју ра­ди­мо на сма­ње­њу штет­них га­со­ва на­ста­лих у ин­ди­ви­ду­ал­ним ло­жи­шти­ма ко­ја су ко­ри­сти­ла чвр­сто го­ри­во, али и гра­ђа­ни­ма омо­гу­ћа­ва­мо лак­ше, чи­сти­је и да­ле­ко еко­но­мич­ни­је гре­ја­ње у пред­сто­је­ћој греј­ној се­зо­ни.

Ова­ква прак­са кроз ко­ју Оп­шти­на су­фи­нан­си­ра на­бав­ку ко­тло­ва по­че­ла је 2022. го­ди­не у са­рад­њи са ре­сор­ним ми­ни­стар­ством. До са­да је за­ме­ње­но око 150 ло­жи­шта у ин­ди­ви­ду­ал­ним до­ма­ћин­стви­ма.

