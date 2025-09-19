(МАПА) ЗБОГ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КОЛОВОЗА Линија 16 привремено мења трасу
19.09.2025. 12:03 12:12
У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве о затварању режијске саобраћајнице која излази на Пут шајкашког одреда, због радова на реконструкцији коловоза 20. 09. 2025. године привремено ће бити измењена траса аутобуске линије број 16 Железничка станица – Пристанишна зона.
Смер Пристанишна зона – Железничка станица
Са редовне трасе Улицом Бајчи Жилинског аутобуси ће продужавати право на Пут шајкашког одреда (смер ка Каћу), након чега се на кружном току окретати и враћати назад Путем шајкашког одреда и даље настављати редовном трасом.
Смер Железничка станица – Пристанишна зона
Редовна траса.