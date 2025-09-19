clear sky
(МАПА) ЗБОГ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КОЛОВОЗА Линија 16 привремено мења трасу

19.09.2025. 12:03 12:12
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Аутобуси ЈГСП „Но­ви Сад” Фото: Дневник.рс

У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве о затварању режијске саобраћајнице која излази на Пут шајкашког одреда, због радова на реконструкцији коловоза 20. 09. 2025. године привремено ће бити измењена траса аутобуске линије број 16 Железничка станица – Пристанишна зона.

Смер Пристанишна зона – Железничка станица 

Са редовне трасе Улицом Бајчи Жилинског аутобуси ће продужавати право на Пут шајкашког одреда (смер ка Каћу), након чега се на кружном току окретати и враћати назад Путем шајкашког одреда и даље настављати редовном трасом.

Смер Железничка станица – Пристанишна зона

Редовна траса.

мапа
Фото: ЈГСП "Нови Сад"
измена саобраћаја ЈГСП „Нови Сад”
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
