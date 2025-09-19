clear sky
ФУТОГ У ЗНАКУ УМЕТНОСТИ Отварање изложбе "ПАРАЛЕЛНИ СВЕТОВИ"

19.09.2025. 12:27
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Screenshot Instagram / kcmladost_futog

У Галерији КЦ „Младост“ Футог данас, 19. септембра, у 19 сати, биће отворена заједничка изложба Марије Милинковић и Бојане Бојовић Милошевић „Паралелни светови“.

Академске уметнице Марија Милинковић и Бојана Бојовић Милошевић заједничком изложбом критички представљају урбану архитектуру кроз медиј фотографије. Њихове црно-беле и колор фотографије бележе скривене призоре градског живота рефлектоване на стакленим фасадама – у простору где се преплићу облици, светлост и ритмови свакодневице.

Марија Милинковић (1980) чланица је УЛУС-а од 2007, самостална уметница од 2010. године. Њена пракса обухвата сликарство, цртеж и мозаик, а излагала је на бројним домаћим и међународним изложбама.

Бојана Бојовић Милошевић (1978) дипломирала је на Факултету примењених уметности у Београду, где похађа и докторске уметничке студије. Професор је струковних студија, а активно се бави уметничком фотографијом, са бројним самосталним и колективним изложбама у земљи и иностранству.

Добродошли!

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
