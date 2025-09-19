ПЕП ГВАРДИОЛА ПОСЛЕ ПОБЕДЕ МАЧЕСТЕР СИТИЈА У ЛИГИ ШАМПИОНА: Наполи је био добар са 10 играча, Милинковић-Савић је невероватан голман
Тренер фудбалера Манчестер ситија Пеп Гвардиола изјавио је после победе против Наполија да је италијанска екипа добро играла са играчем мање.
Фудбалери Манчестер ситија победили су у четвртак на свом терену Наполи резулатом 2:0 у првом колу Лиге шампиона.
"Вања Милинковић-Савић је невероватан голман, који има чудесне одбране. Контеов тим зна добро да се брани, поставио је сјајну дефанзивну тактику и са играчем мање. Да је моја екипа остала са 10 играча на терену, не бисмо одиграли овако добар меч као Наполи. Дуплирали су нас, држали концентрацију, лакнуло нам је када смо коначно постигли гол", рекао је Гвардиола, а преносе британски медији.
Он је навео да је срећан због Ерлинга Халанда, који је на утакмици против Наполија постао фудбалер који је са најмање одиграних утакмица (49) успео да постигне 50 голова у Лиги шампиона.
"Он је већ у друштву великана као што су Руд ван Нистелрој и Роберт Левандовски, али пре свега Кристијана Роналда и Леа Месија. Невероватно је да је Ерлинг већ сада међу њима. Ако одржи овај просек, он заиста може постати најбољи стрелац у историји Лиге шампиона", изјавио је Гвардиола.
Манчестер сити следећу утакмицу игра у недељу од 17.30 часова када ће гостовати Арсеналу у петом колу Премијер лиге.