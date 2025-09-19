СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ: Све у знаку 177. "вечитог" дербија
Утакмицама деветог кола наставља се такмичење у фудбалској Супер лиги Србије, а у центру пажње је 177. "вечити" дерби, у ком ће Партизан дочекати Црвену звезду.
Први овосезонски дуел два најтрофејнија српска клуба на програму је у суботу од 19 часова на стадиону Партизана.
Црно-бели су први на табели са 19 бодова из седам утакмица, док је Црвена звезда друга са 18 бодова из шест мечева, што значи да би црвено-бели победом у предстојећем дуелу заузели водећу позицију на табели Супер лиге Србије, чији су актуелни шампиони.
Црвена звезда и Партизан су и две најбоље офанзивне екипе у досадашњем делу државног првенства. Црвено-бели су до сада постигли укупно 28 голова, од којих су половину забележили на утакмицама против ОФК Београда и Железничара из Панчева (победе од по 7:1), док су црно-бели уписали 24 поготка.
Партизан је на последњих 17 "вечитих" дербија забележио само једну победу, и то у децембру 2023. године кад су голове у тријумфу 2:1 постигли Бибрас Натхо и Матеус Салдања. Црно-бели су своју последњу победу у "вечитим" дербијима пре тога уписали тек у јуну 2020. године, а од тад је Црвена звезда у међусобним дуелима победила девет пута (од тога једном након бољег извођења пенала у финалу Купа Србије), уз седам ремија.
Уколико Партизан и Црвена звезда одиграју нерешено, трећепласирана Војводина ће имати прилику да се победом над Новим Пазаром изједначи по броју бодова са црно-белима.
Војводина ће у суботу од 17.30 на гостујућем терену играти против Новог Пазара. Клуб из Новог Сада је, уз Партизан и Црвену звезду, једини непоражен тим у досадашњем делу Супер лиге Србије са 17 бодова из седам утакмица, док је Нови Пазар пети са 11 бодова из седам мечева.
Четвртопласирани Железничар из Панчева ће у суботу од 19.30 дочекати ОФК Београд.
Железничар је пре пораза у претходном колу од Црвене звезде (1:7) везао шест узастопних утакмица без пораза и има 12 бодова из осам мечева, док је ОФК Београд осми са 10 бодова из такође осам утакмица. ОФК Београд је након лошег почетка сезоне успео да направи низ од три меча без пораза, пре него што је у прошлом колу изгубио од Новог Пазара (0:2).
Шестопласирани ТСЦ ће у недељу од 18 часова на гостујућем терену у Београду играти против Чукаричког.
Клуб из Бачке Тополе у овај дуел улази након победе у дуелу против лучанске Младости (1:0) у претходном колу, док је Чукарички поразом од Војводине (1:3) у својој прошлој утакмици забележио свој трећи пораз у последња четири меча.
ТСЦ је шести на табели са 11 бодова из осам утакмица, док је Чукарички седми са 10 бодова и утакмицом мање.
Оба клуба су се претходних дана појачала некадашњим репрезентативцима Србије. ТСЦ је довео бившег левог бека Партизана Слободана Урошевића, док се у Чукарички вратио Срђан Мијаиловић, који је од 2022. до 2024. године био члан Црвене звезде.
Раднички из Крагујевца ће у суботу од 15 часова дочекати Спартак из Суботице, док ће Раднички из Ниша у недељу од 17 часова на гостујућем терену у Лозници играти против ИМТ-а.
У преосталим дуелима деветог кола, Напредак ће данас од 19 часова у Крушевцу дочекати Радник из Сурдулице, док ће Младост у недељу од 18.45 у Лучанима бити домаћин против Јавора.