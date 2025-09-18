НАСТАВЉА СЕ СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ: Воша у Новом Пазару, вечити дерби у суботу у Хумској

Војводина ће у суботу ићи на неугодно гостовање у Нови Пазар, а утакмица почиње у 17.30 часова.

Први меч деветог кола на програму је у петак од 19 часова у Крушевцу, а састаће се Напредак и Радник. У суботу од 15 сати у Крагујевцу ће играти Раднички 1923 и Спартак из Суботице.

У центру пажње биће 177. вечити дерби између Партизана и Црвене звезде, који ће бити одигран у суботу на стадиону у Хумској од 19 часова.

Партизан је први на табели СЛС са 19 бодова из седам мечева, док је Црвена звезда друга са 18 из шест утакмица.

Судијска комисија ФСС одредила је да Ненад Минаковић буде главни судија на дуелу између Партизана и Црвене звезде. Минаковићеви помоћници поред аут линије су Никола Боровић и Бошко Божовић, док ће четврти судија бити Милан Митић. У ВАР соби биће Јелена Цветковић и Момчило Марковић.

У суботу ће бити одигран још један дуел деветог кола СЛС, а у Панчеву ће се од 19.30 часова састати Железничар и ОФК Београд.

Преостала три меча деветог кола СЛС на програму су у недељу, а играће: ИМТ - Раднички Ниш (17), Чукарички - ТСЦ (18) и Младост - Јавор (18.45).