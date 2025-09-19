СВЕТИЊА У БАНАТУ СУТРА ПРОСЛАВЉА 800 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА Више пута је паљен до темеља, постоје три предања о његовом оснивању, а представља најстарији у овом делу земље
Манастир Месић, крај Вршца, сутра слави осам векова постојања, а када је верски живот Баната у питању он је једна од главних тачака.
Монахиња Макрина истакла је за РТВ1 да ће сутра бити одржана света литургија у порти манастира коју ће држати патријарх српски Порфирије.
-Света литургија биће служена од 8.30, а у наставку ће бити приређен културно-уметнички програм. После тога трпеза љубави за сав народ и сви су добродошли да поделе радост нашег јубилеја- навела је.
Месић је најстарији манастир за Србе у Банату. Увек су га из пепела дизали житељи монаси.
Постоји више предања о његовом настанку- једно је да су га основали ученици светог Кирила и Методија у 11. веку, друго да га је основао 1225. жички монах Арсеније Богдановић по благослову Светог Саве, а треће да су га основали свети Бранковићи. Црква која и данас стоји је из тог периода.
-Ми претпостављамо да су га они само обновили. Интересантно је то да су наши задужбинари бирали најлепша места за подизање манастира. Овде се вековима неко моли Богу- речи су монахиње.