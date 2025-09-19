ЗА 20 МИНУТА ПРИЈАВИЛО СЕ 3.000 НОВОСАЂАНА Огромно интересовање за субвенције за бицикле
За субвенције за бицикле у оквиру акције коју реализује Градска управа за заштиту животне средине у сарадњи са удружењем "Србија ЕПИК" за 20
минута пријавило се чак 3.000 Новосађана, а новац је обезбеђен за њих 1.500. До 12.30 на листи је било 3.235 пријављених кандидата.
Пријаве су отворене од данас у подне до понедељка 22. септембра.
До 1.500 Новосађана ове године имаће прилику да добије субвенцију у износу од 12.000 динара за куповину новог бицикла у оквиру акције "Бициклом за зелени Нови Сад".
И претходне четири године Град Нови Сад давао субвенције за куповину бицикала, и сваки пут су сва места била попуњена у року од неколико минута од отварања пријава.
Градска управа је обезбедила 18 милиона динара за подршку набавци бицикала грађанима, чиме је обезбеђен новац за куповину 6.336 нових бицикала.
Пројекат „Бициклом за зелени Нови Сад“ има за циљ, како су саопштили, да кроз повећање броја активних бициклиста у граду допринесе унапређењу квалитета живота, безбедности у саобраћају, заштити животне средине и локалном економском развоју.
За додатне информације, грађани могу контактирати број телефона 065 349 41 50 радним данима од 10 до 18 сати.