(ФОТО) А УЧИТЕЉИЦИ ОД ПРВАКА - ПО ПЕТАО Јединствен обичај негује се у Сусеку на почетку сваке школске године
БЕОЧИН: Јединствена традиција обележила је почетак нове школске године у Сусеку, где су ђаци прваци, у складу са вековним обичајем, својој учитељици на дар донели петлове.
Свечаном пријему првака у Основној школи „Јован Поповић“ у Сусеку и њеним издвојеним одељењима у Баноштору и Лугу присуствовала је председница општине Беочин Биљана Јанковић. Она је ученицима првог разреда уручила поклоне школског прибора и поручила да ће локална самоуправа, као и претходних година, обезбедити бесплатне уџбенике за све основце - укупно 154 ђака.
„Драго ми је што сам и ове године део свечаног почетка школске године. Свима желим успешан рад и да кроз образовање и дружење заједно растете у наредној години“, нагласила је Јанковић.
Директорка школе Татјана Крстић истакла је да је захваљујући подршци Општине Беочин и Покрајинског секретаријата за образовање у претходном периоду већина школских објеката реновирана, док су подручне школе у Баноштору, Свилошу и Лугу добиле ново рухо – од кречења и расвете до нових школских клупа.
Посебна пажња ипак је припала најмлађима у Сусеку, где су осморо првака, у складу са традицијом старом читав век, учитељици Невенки Шодић на поклон донели осам петлова. Овај симболичан гест, који негују родитељи, прати веровање да ће најмлађи ученици попут петлова постати ранораниоци и марљиви ђаци.