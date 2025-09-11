overcast clouds
21°C
11.09.2025.
Нови Сад
eur
117.164
usd
99.9863
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЛОКАЛНА ГАСТРОНОМИЈА, ВИНО, ГРОЖЂЕ, РУКОТВОРИНЕ Све то на Марадичкој јесени 20. и 21. септембра

11.09.2025. 15:14 15:22
Пише:
Дневник
Извор:
Војводина уживо
Коментари (0)
марадик
Фото: промо

Село Марадик и ове године припрема богат и садржајан програм у оквиру традиционалне манифестације Марадичка јесен, која ће бити одржана 20. и 21. септембра.

Ова манифестација већ традиционално окупља мештане, госте из околних места и посетиоце из целе Србије, славећи богатство јесени, виноградарства, воћарства, гастрономије и локалне традиције.

Током дводневног програма, посетиоци ће имати прилику да уживају у дегустацијама домаћих производа – од вина и ракије, преко меда и сира, до пецива и сезонског воћа. Поред гастрономских ужитака, манифестација нуди и бројне културне и спортске садржаје, радионице за децу, модне презентације локалних произвођача и богат музичко-забавни програм.

Програм манифестације:

Субота, 20. септембар:

10:00 – Турнир у малом фудбалу
15:30 – Почетак такмичења у кувању котлића (котизација 3.500 динара)
16:30 – Фудбалска утакмица ветерана ФК Слога
17:00–20:00 – Хуманитарни базар за Наташу Стојанов
18:00 – Културно-уметнички програм
19:30 – Наступ „Инфузија бенда“
21:00 – Концерт Јована Перишића
Недеља, 21. септембар:

11:00 – Полагање венаца палим борцима
16:00 – Првенствена фудбалска утакмица ФК Слога Марадик – ФК Слога Хртковци
За учешће у такмичењу у кувању котлића, информације се могу добити позивом на бројеве телефона 062/108-0993 и 022/506-607, или лично у просторијама Месне заједнице Марадик.

Марадичка јесен је више од локалног догађаја – то је прилика да се промовише очување традиције, развој руралног туризма и локалне економије. Посетиоци могу да очекују аутентичну атмосферу, богат програм и гостопримство по којем је ово село познато.

Сремске вести

марадик марадичка јесен срем
Извор:
Војводина уживо
Пише:
Дневник
Војводина Срем
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
На благородним фрушкогорским падинама обележена традиционална „Марадичка јесен”

На благородним фрушкогорским падинама обележена традиционална „Марадичка јесен”

13.09.2021. 12:00 12:06
Волим
0
Коментар
0
Сачувај