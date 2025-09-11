ЛОКАЛНА ГАСТРОНОМИЈА, ВИНО, ГРОЖЂЕ, РУКОТВОРИНЕ Све то на Марадичкој јесени 20. и 21. септембра
Село Марадик и ове године припрема богат и садржајан програм у оквиру традиционалне манифестације Марадичка јесен, која ће бити одржана 20. и 21. септембра.
Ова манифестација већ традиционално окупља мештане, госте из околних места и посетиоце из целе Србије, славећи богатство јесени, виноградарства, воћарства, гастрономије и локалне традиције.
Током дводневног програма, посетиоци ће имати прилику да уживају у дегустацијама домаћих производа – од вина и ракије, преко меда и сира, до пецива и сезонског воћа. Поред гастрономских ужитака, манифестација нуди и бројне културне и спортске садржаје, радионице за децу, модне презентације локалних произвођача и богат музичко-забавни програм.
Програм манифестације:
Субота, 20. септембар:
10:00 – Турнир у малом фудбалу
15:30 – Почетак такмичења у кувању котлића (котизација 3.500 динара)
16:30 – Фудбалска утакмица ветерана ФК Слога
17:00–20:00 – Хуманитарни базар за Наташу Стојанов
18:00 – Културно-уметнички програм
19:30 – Наступ „Инфузија бенда“
21:00 – Концерт Јована Перишића
Недеља, 21. септембар:
11:00 – Полагање венаца палим борцима
16:00 – Првенствена фудбалска утакмица ФК Слога Марадик – ФК Слога Хртковци
За учешће у такмичењу у кувању котлића, информације се могу добити позивом на бројеве телефона 062/108-0993 и 022/506-607, или лично у просторијама Месне заједнице Марадик.
Марадичка јесен је више од локалног догађаја – то је прилика да се промовише очување традиције, развој руралног туризма и локалне економије. Посетиоци могу да очекују аутентичну атмосферу, богат програм и гостопримство по којем је ово село познато.