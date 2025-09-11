overcast clouds
НОВО ИГРАЛИШТЕ ЗА ВРТИЋКУ ДЕЦУ ВАНДАЛИЗОВАНО У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ Камере све забележиле, огласило се и предшколска установа

11.09.2025. 13:43 13:47
Пише:
Дневник
Извор:
mitrovica.info/dnevnik.rs
Предшколска установа „Пчелица“ из Сремске Митровице саопштила је да је у објекту „Бубамара“ недавно постављено ново дечје игралиште намењено малишанима који свакодневно бораве у вртићу.

Како наводе из установе, игралиште је део настојања да се унапреде услови васпитно-образовног рада и деци обезбеди сигурно окружење.

Нажалост, непосредно по отварању сигурносне камере су забележиле непримерено коришћење игралишта ван радног времена. Камере је забележено да у двориште установе улазе деца која нису полазници вртића, доводе се кућни љубимци, разбацују ствари и наноси штета на опреми.

„Желимо да подсетимо да се двориште редовно одржава и третира против крпеља управо због безбедности деце која користе услуге вртића. Уласци и непримерено понашање лица која нису корисници установе могу угрозити сигурност и здравље наших малишана, као и очување игралишта“, наводи се у саопштењу Предшколске установе, а преноси митровица.инфо

 

дечије игралиште вртић сремска митровица
Војводина Срем
