ПРИВОДИ СЕ КРАЈУ БУШЕЊЕ БУНАРА У КАРЛОВЧИЋУ Следећи се прави у Огару
КАРЛОВЧИЋ: Бушење новог бунара на дубини од 90 метара за напајање водоводне мреже у Карловчићу приводи се крају, а председник општине Пећинци Синиша Ђокић обишао је градилиште са директором ЈКП „Водовод и канализација” Милан Степановић.
Том приликом председник општине је поручио да је Карловчић једно од пет места у пећиначкој општини са по једним бунаром за напајање водоводне мреже, где ће бити изграђен још по један бунар. Шести је завршен у Шимановцима, где је, због индустријске зоне која се стално шири, потребно појачано водоснабдевање.
– Након Карловчића следи Огар где би радови требало да започну током овог месеца. Врло брзо крећемо са реализацијом нових бунара у још три насељена места, Прхово, Сибач и Брестач. За сада су ова три насељена места стабилна, што нам показују свакоднева испитивања вододотока тих бунара. Циљ нам је да сва насељена места у нашој општини имају бар по два бунара и да имамо стабилност у водоснабдевању, тако да грађани могу да буду мирни и спокојни – поручио је Ђокић.
Директор ЈКП „Водовод и каналзиација” Милан Степановић, подсетио је да су ово предузеће и Општина Пећинци у претходном периоду интензивно радили на испуњавању неопходних предуслова за почетак израде пројектно-техничке доку-
ментације, како би могли да почну са израдом пројеката, прибављањем грађевинске дозволе, а затим и са радовима на терену.
Вредност радова на бушењу бунара за сва три насељена места је 10 милиона динара, наводе из пећиначке општине.