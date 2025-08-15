clear sky
Читуље за петак, 15. август 2025.

15.08.2025. 15:00 15:00
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Dnevnik.rs

Читуље, помене и објаве захвалности које желите објавите у листу Дневник и на сајту www.dnevnik.rs можете предати у нашој шалтер сали или онлајн, односно мејлом.

У шалтер сали Дневника, Булевар Михајла Пупина 15, читуље, помени и објаве захвалности  за физичка лица предају се радним данима од 8 до 17, а суботом и недељом од 9 до 17 сати. Текст и фотографију за читуљу, помен или објаву захвалности  (физичка лица) можете послати и мејлом: [email protected]

Све детаље о предаји читуља можете да погледате ОВДЕ, а ценовник погледајте ОВДЕ.

помен
Фото: Дневник
помен
Фото: Дневник

 

Читуље
