Читуље за петак, 24. октобар 2025
24.10.2025. 15:00 15:00
Коментари (0)
Читуље, помене и објаве захвалности које желите објавите у листу Дневник и на сајту www.dnevnik.rs можете предати у нашој шалтер сали или онлајн, односно мејлом.
У шалтер сали Дневника, Булевар Михајла Пупина 15, читуље, помени и објаве захвалности за физичка лица предају се радним данима од 8 до 17, а суботом и недељом од 9 до 17 сати. Текст и фотографију за читуљу, помен или објаву захвалности (физичка лица) можете послати и мејлом: [email protected].
Све детаље о предаји читуља можете да погледате ОВДЕ, а ценовник погледајте ОВДЕ.