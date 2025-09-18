ТАЈНО ВЕНЧАЊЕ КИЈАНУ РИВСА И АЛЕКСАНДРЕ ГРАНТ! Њихова љубав после трагедија коначно крунисана браком
Холивудска звезда Кијану Ривс (61) и уметница Александра Грант (52), према наводима извора блиских пару, тајно су се венчали током летњег путовања по Европи, преноси UNN позивајући се на Radar Online.
У кругу најближих пријатеља пара истиче се да је Александра "била његова највећа подршка и помогла му да залечи ране настале после бројних животних трагедија".
"Ова одлука савршено осликава Кијанову познату скромност и ненаметљив начин живота", рекао је један извор.
Љубав која је расла у тишини
Кијану и Александра упознали су се још 2009. године на једној журци, а убрзо након тога заједно су радили на књизи "Ода срећи". Дуго су крили своју романсу од очију јавности, да би је тек 2019. године први пут званично потврдили појавивши се заједно на црвеном тепиху.
Иако воде веома динамичне и креативне животе – он на филмским сетовима, а она у уметничким галеријама – успешно балансирају приватно и професионално, стално пружајући једно другом подршку.
"Кијану увек прво пита Александру за мишљење када разматра нови филмски пројекат. У исто време, он редовно путује с њом на изложбе и подржава је у њеном раду. Њих двоје су прави партнери – узајамна подршка је константа", открива извор близак пару.
Љубав после губитка: Александра као светло у тами
За Кијану Ривса, Александра је донела мир и стабилност које је дуго тражио. Његов живот обележиле су дубоке личне трагедије – 1999. године његова тадашња партнерка Џенифер Сајм изгубила је њихову ћерку Аву, која је рођена мртва. Само две године касније, Џенифер је погинула у саобраћајној несрећи са само 28 година.
У једном интервјуу, Ривс је отворено говорио о болу који никада не нестаје:
"Не мислим да икада можете да преболите такве ствари. Туга и губитак су осећања која вас прате заувек."
Управо ту је, кажу његови пријатељи, Александра одиграла кључну улогу:
"Александра је огромна подршка. После свега кроз шта је прошао, она га смирује. Сви примећују колико је опуштенији, више се смеје, делује лакше. Заиста је његова стена", рекао је близак пријатељ пара.
У времену када познате личности често излажу своје приватне животе јавности, Кијану Ривс и Александра Грант бирају тишину, присност и међусобно поверење. Њихова љубав није под рефлекторима – али је дубока, искрена и исцељујућа.