МОЛИТВА КОЈА ШТИТИ ДЕЦУ И ДОНОСИ ИМ БЛАГОСЛОВ Сваки родитељ треба да је зна

Фото: Ilustracija pixabay

Молитва за благослов деце је једна молитви коју сваки родитељ треба да уврсти у своје молитвено правило.

Ова молитва се, такође, може читати и у току дана.

Господе Исусе Христе, Сине Божији, ради молитава Пречисте Твоје Матере услиши мене, недостојног слугу Твога (име). Господе, у милостивој власти Твојој помилуј чеда моја (имена) и спаси их ради славе имена Твога.
Господе, опрости им сва сагрешења вољна и невољна, која су она учинила пред Тобом. Господе, упути их на прави пут заповести Твојих и разум њихов просвети светлошћу Твојом, за спасење душа и исцељење тела. Господе, благослови их на сваком месту владавине Твоје, сачувај их силом Часног и Животворног Крста Твога, под покровом Твојим светим, од метка који лети, од стреле, мача, огња, од смртоносне ране, од воденог потопа и напрасне смрти. Господе, огради их од свих видљивих и невидљивих непријатеља, од сваке беде, зла, несреће, издајства и ропства. Господе, исцели их од сваке болести и ране, од сваке муке, и олакшај њихове душевне патње. Господе, даруј им благодат Духа Твога Светога, дуг живот, здравље и чедност; да поживе у свакој побожности и врлини, у миру и слози са властима које их окружују, са ближњима и људима који су далеко. Господе, умножи и оснажи њихове умне способности и телесну снагу, здраве и сретне их врати у родитељски дом.

Свеблаги Господе, даруј мени, недостојном и грешном слуги Твоме (име) родитељски благослов за децу моју (имена) у наступајуће време јутра (или: дана, вечери, ноћи), јер Царство је Твоје вечно, свесилно и свемоћно. Амин.

(Ало)

