ХАКЕРИ УПАЛИ У СИСТЕМЕ МОДНОГ ГИГАНТА!
Хаос! УКРАДЕНИ ПОДАЦИ МИЛИОНА КУПАЦА ЛУКСУЗНИХ БРЕНДОВА! Гучи, Баленсијага, Меквин…ипак једна ствар је остала ТАЈНА
Приватни подаци милиона купаца луксузних брендова као што су Гучи, Баленсијага и Александар Меквин доспели су у руке хакера, објавио је данас BBC. Француска компанија Керинг, која је власник ових модних кућа, потврдила је сајбер-напад, али није навела конкретне брендове који су погођени.
Керинг је саопштио да је у јуну откривено како је "неовлашћена трећа страна" привремено имала приступ њиховим системима, током чега је дошло до цурења ограниченог броја података о купцима из појединих модних кућа.
Овај инцидент део је ширег таласа сајбер-напада на луксузне модне брендове и трговинске ланце у 2024. години. Међу погођенима су и бренд Картије из компаније Ришмон, као и неки брендови у власништву концерна LVMH.
У јулу је Агенција за заштиту приватности из Хонгконга саопштила да истражује цурење података 419.000 купаца Луј Витон продавница. Украдени подаци укључују имена, е-маил адресе, бројеве телефона, физичке адресе и укупне суме које су купци потрошили, наводи BBC.
Керинг је нагласио да осетљиве финансијске информације, попут бројева кредитних картица или банковних рачуна, нису компромитоване.
Група хакера позната под именом "Шајни Хантерси" (Shiny Hunters) преузела је одговорност за напад и тврди да су у поседу података повезаних са 7,4 милиона јединствених е-маил адреса.
Из Керинга су саопштили да су погођени брендови одмах обавестили надлежне институције и купце, у складу са законима сваке земље, али нису навели које су државе конкретно биле погођене.