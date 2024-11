СРЕЋА ЈЕ КРАТКО ТРАЈАЛА Преминула икона ДЕВЕДЕСЕТИХ "девојка са размаком међу зубима" САМО ДВЕ НЕДЕЉЕ након венчања

Купер је била са својим новим мужем Најџелом на Косу када је преминула, изјавила је њена бивша агенткиња, преноси Дејли Мејл.

Џорџина је у октобру напустила посао у локалном пабу како би отворила бар на грчком острву.

Дин Гудман рекао је данас за МаилОнлине: "Волела је Грчку и рекла ми је да се враћа са својим новим мужем – али је, нажалост, преминула тамо пре две недеље"

"Џорџина је имала здравствене проблеме током ковида и повремено је била у болници. Али имала је планове за будућност. Тек се удала и радовала се животу. Сви су сломљени. Била је права звезда."

