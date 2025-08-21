БРАВО ЗА ГРКЕ!
УЧЕСТАЛЕ РАЦИЈЕ НА ГРЧКИМ ПЛАЖАМА Многи туристи су бесни али разлог је сасвим оправдан БАХАЋЕЊЕ ПРЕВРШИЛО МЕРУ
Грчке власти спроводе акције уклањања остављених плажних реквизита без надзора.
Навика заузимања места на плажи у Грчкој пре свитања постала је пракса многих туриста, укључујући и Србе.
Међутим, Грци су решили да заштите јавне плаже од непрописног заузимања. Ова акција шаље јасну поруку да правила важе за све и да је неопходно поштовати локалне прописе како би сви могли уживати у одмору.
На популарној плажи Каламитси на Ситонији, три камиона под полицијском пратњом уклонила су све плажне реквизите остављене преко ноћи.
Ова акција изазвала је пажњу туриста, а упозорење је брзо освануло на Фејсбук страници "Грчка инфо".
"Мало упозорење свим туристима, да иако је сезона полако, али сигурно на измаку, Грци раде као мрави. Јуче су три камиона у пратњи полиције око девет ујутру ушли у камп Каламитси на Ситонији и ревносно скупљали сунцобране, лежаљке и остале плажне реквизите који су преко ноћи остављени на плажи", гласи упозорење објављено на Фејсбук страници "Грчка инфо".
Према томе, свако ко летњи одмор проводи на некој од плажа у Грчкој нека са собом када напушта плажу понесе све своје плажне реквизите, јер би у супротном без њих могао да остане.
Једни подржавају, други бесни
Уклањање пешкира и сунцобрана које туристи остављају да им „чувају место“ на плажи изазвало је бурне реакције. Док једни поздрављају акцију и тврде да је то једини начин да се уведе ред, други негодују и питају – шта ако је власник ствари у мору или отишао да купи воду?
"Значи, ставио сам сунцобран и пешкир, ушао у море, вратим се и нема мојих ствари?", гласи један коментар.
Други, пак, истичу да се годинама исто дешава и да су казне једини начин да се спречи заузимање плажа преко ноћи.
"Па то се годинама ради... Сви из кампа остављају сунцобране, сем што неки, попут Бугара и Румуна оставе оне велике расклопиве што могу да направе проблем, али годинама није било проблема", гласи један коментар.
"Треба им наплатити казне. Тако се у Ханиотију праве паметни са остављањем асура преко ноћи", "Пуна подршка за ове акције- само тако се моżе увести ред", наводи се у још једном коментару.
(B92.net)