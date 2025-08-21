extreme rain
29°C
21.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1667
usd
100.6068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БРАВО ЗА ГРКЕ!

УЧЕСТАЛЕ РАЦИЈЕ НА ГРЧКИМ ПЛАЖАМА Многи туристи су бесни али разлог је сасвим оправдан БАХАЋЕЊЕ ПРЕВРШИЛО МЕРУ

21.08.2025. 20:44 20:46
Пише:
Дневник
Извор:
B92.net
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Грчке власти спроводе акције уклањања остављених плажних реквизита без надзора.

Навика заузимања места на плажи у Грчкој пре свитања постала је пракса многих туриста, укључујући и Србе. 

Међутим, Грци су решили да заштите јавне плаже од непрописног заузимања. Ова акција шаље јасну поруку да правила важе за све и да је неопходно поштовати локалне прописе како би сви могли уживати у одмору.

На популарној плажи Каламитси на Ситонији, три камиона под полицијском пратњом уклонила су све плажне реквизите остављене преко ноћи. 

Ова акција изазвала је пажњу туриста, а упозорење је брзо освануло на Фејсбук страници "Грчка инфо".

"Мало упозорење свим туристима, да иако је сезона полако, али сигурно на измаку, Грци раде као мрави. Јуче су три камиона у пратњи полиције око девет ујутру ушли у камп Каламитси на Ситонији и ревносно скупљали сунцобране, лежаљке и остале плажне реквизите који су преко ноћи остављени на плажи", гласи упозорење објављено на Фејсбук страници "Грчка инфо". 

Према томе, свако ко летњи одмор проводи на некој од плажа у Грчкој нека са собом када напушта плажу понесе све своје плажне реквизите, јер би у супротном без њих могао да остане. 

Једни подржавају, други бесни

Уклањање пешкира и сунцобрана које туристи остављају да им „чувају место“ на плажи изазвало је бурне реакције. Док једни поздрављају акцију и тврде да је то једини начин да се уведе ред, други негодују и питају – шта ако је власник ствари у мору или отишао да купи воду? 

"Значи, ставио сам сунцобран и пешкир, ушао у море, вратим се и нема мојих ствари?", гласи један коментар. 

Други, пак, истичу да се годинама исто дешава и да су казне једини начин да се спречи заузимање плажа преко ноћи. 

"Па то се годинама ради... Сви из кампа остављају сунцобране, сем што неки, попут Бугара и Румуна оставе оне велике расклопиве што могу да направе проблем, али годинама није било проблема", гласи један коментар. 

"Треба им наплатити казне. Тако се у Ханиотију праве паметни са остављањем асура преко ноћи", "Пуна подршка за ове акције- само тако се моżе увести ред", наводи се у још једном коментару.

(B92.net)

Грчка плажа бахаћење рација
Извор:
B92.net
Пише:
Дневник
Магазин Путовања
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај